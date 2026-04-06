6 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno oficializó un acto en homenaje a veteranos y caídos de Malvinas por los 45 años de la guerra

El reconocimiento se realizará en 2027, en el marco del aniversario del conflicto del Atlántico Sur. El reconocimiento había sido anunciado por Javier Milei durante su discurso del último 2 de abril: será “conmemorativo, simbólico y testimonial”.

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El Gobierno oficializó un acto de homenaje a veteranos y caídos de Malvinas por los 45 años de la guerra

El Gobierno oficializó un acto de homenaje a veteranos y caídos de Malvinas por los 45 años de la guerra

El Gobierno nacional formalizó la realización de un acto de distinción a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, al publicar este lunes el decreto 218/2026 en el Boletín Oficial.

El reclamo argentino sobre Malvinas se basa en múltiples antecedentes históricos.
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La iniciativa se enmarca en la conmemoración del cuadragésimo quinto aniversario del conflicto del Atlántico Sur, que se cumplirá el 2 de abril de 2027, fecha que se conmemora el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, establecido como feriado nacional inamovible por la Ley 27.399.

Según se desprende del texto oficial, el acto tendrá carácter “conmemorativo, simbólico y testimonial”, y buscará rendir homenaje a quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional, así como también expresar el reconocimiento del Estado a los familiares de los combatientes fallecidos.

El decreto recuerda además que, a través de la Ley 24.950, se declaró “Héroes nacionales” a los soldados argentinos caídos durante la guerra de 1982, con el objetivo de preservar su memoria en la conciencia histórica de las futuras generaciones.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo subraya que “tiene el deber indeclinable de rendir homenaje y expresar la gratitud del pueblo argentino a quienes defendieron la soberanía nacional con valor y sacrificio”, al tiempo que reafirma los derechos soberanos del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los marítimos circundantes.

Asimismo, se establece que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación será la encargada de definir las modalidades y formalidades del acto, además de coordinar su implementación.

La medida se inscribe, según el texto oficial, en una serie de acciones impulsadas por el Gobierno desde el inicio de su gestión con el objetivo de “recomponer valores básicos y fundacionales” y transmitir a las nuevas generaciones el legado de los excombatientes.

El anuncio ya había sido adelantado el pasado 2 de abril por el presidente Javier Milei, durante el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas realizado en la Plaza San Martín, al cumplirse 44 años del inicio del conflicto.

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