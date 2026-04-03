5 de abril de 2026 Inicio
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Argentina respaldó a Bolivia ante el fuerte cruce diplomático con el Reino Unido por Malvinas

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial tras las declaraciones del embajador británico sobre un acto conmemorativo en La Paz. El Gobierno ratificó su reclamo histórico de soberanía y exigió nuevamente la reanudación de las negociaciones bilaterales con Londres.

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Vista satelital de as islas Malvinas

Vista satelital de as islas Malvinas, dentro de la plataforma marítima argentina. 

NASA

El Gobierno nacional manifestó su apoyo hacia la administración boliviana frente a los dichos del embajador británico por la conmemoración del Día del Veterano, que calificó como "profundamente decepcionante e inaceptable" el acto en La Paz. Cancillería argentina ratificó sus derechos sobre las Islas Malvinas y exigió otra vez el inicio de diálogos diplomáticos con el Reino Unido en busca de soluciones.

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Se emitió un documento que "agradece y respalda la respuesta brindada por la Cancillería boliviana frente a las expresiones desafortunadas realizadas por el embajador del Reino Unido". El roce diplomático ocurrió luego de que el vicecanciller boliviano participara en un homenaje a los caídos por la guerra de 1982.

El texto oficial recordó el apoyo histórico del Estado vecino hacia la posición argentina sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes. Los representantes argentinos sostuvieron que el país mantiene un "valioso respaldo" a los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en foros internacionales.

Comunicado 1
El comunicado oficial de Cancillería.

El comunicado oficial de Cancillería.

La gestión del presidente Javier Milei calificó la situación como un caso de colonialismo pendiente que debe resolverse mediante la negociación directa. El Gobierno afirmó que "la cuestión de las Islas Malvinas constituye una situación especial y particular de colonialismo que debe ser resuelta mediante la negociación" bilateral efectiva.

En el descargo oficial se rechazó el principio de libre determinación que suele invocar la corona británica para justificar su presencia. Las autoridades argentinas señalaron que ese argumento "no resulta aplicable a la Cuestión Malvinas" y remarcaron que allí "no existe un pueblo colonizado con derecho a decidir".

Respecto al referéndum del año 2013, Cancillería cuestionó su validez legal y recordó que la población actual fue establecida por la potencia ocupante. El organismo aseguró que esa consulta "carece de validez y no alteró en modo alguno la situación existente" tras la expulsión de autoridades argentinas en el año 1833.

El homenaje de Victoria Villarruel en las redes sociales

En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó al margen del acto oficial del Gobierno. Ella eligió expresarse mediante sus redes sociales con un mensaje de fuerte tono reivindicativo sobre la contienda de 1982 y el rol de los soldados.

"Hoy no es una fecha más en el calendario, en 1982 nuestros soldados volvieron a pisar las Islas Malvinas para reafirmar un derecho que la Argentina sostiene desde 1833", escribió la funcionaria. Ella subrayó que los combatientes enfrentaron "a una de las mayores potencias militares del mundo con valentía y profesionalismo".

Villarruel recordó que "después llegó el dolor de la derrota y los años de silencio" donde muchos excombatientes regresaron a un país que no quiso escucharlos. La vicepresidenta concluyó su publicación con "honor y gloria a los 649 héroes que dieron su vida y respeto eterno a nuestros veteranos".

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