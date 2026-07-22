Economía reflotó una fallida frase para defender el modelo de Javier Milei: "Ya están los brotes verdes"

El viceministro José Luis Daza explicó que están trabajando para que las mejoras macroeconómicas se trasladen al bolsillo de los argentinos y destacó que el equilibrio alcanzado “está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir”.

El viceministro de Economía, José Luis Daza , recurrió este martes a una fallida frase para defender el modelo de Javier Milei. "Ya están los brotes verdes" , aseguró el funcionario previo a destacar que el equilibrio alcanzado por el Gobierno “ está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir” . Además, aclaró que están trabajando para que las mejoras macroeconómicas se trasladen al bolsillo de los argentinos.

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"Estamos conscientes y trabajamos duramente todos los días exactamente para facilitar las condiciones de las personas que están pasando por esto. Y lo que nosotros vemos es que desde que el Gobierno llegó con este programa de estabilización, lo que evitamos es que esto que ustedes dicen que la gente no llega al mes, que es una tragedia. Es una tragedia ser pobre, es una tragedia y es el esfuerzo central de nosotros", respondió Daza en una entrevista por Radio Mitre, ante la consulta sobre los argentinos que no llegan a fin de mes.

En este marco, el viceministro puso en valor que bajo la gestión libertaria evitaron "que esto fuera una catástrofe" y sentenció que las mejoras "y a está en proceso, ya están los brotes verdes y somos conscientes, absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones. Para eso estamos, para eso es todo el esfuerzo, para eso, en cierta medida, para eso vine yo".

Daza explicó que esos primeros signos comenzaron a observarse en sectores como la energía, la minería y las exportaciones industriales: “Los empleos van a venir, es cosa de tiempo”. Por último, sostuvo que la eliminación de trabas al empleo y de regulaciones permitirá aprovechar el potencial económico del país.

Respecto de la frase “brotes verdes” , utilizada primariamente durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el funcionario intentó alejarse de la gestión amarilla al aclarar: “Yo, personalmente, no apoyé la política económica del gobierno del presidente Macri . Hizo muchas cosas bien, pero yo fui crítico porque no estaba de acuerdo con la política fiscal”.

La calificadora Moody's y la reforma del Banco Central

En otra parte de la entrevista, Daza puso en valor la decisión de la calificadora Moody's de mejorar la nota de la deuda argentina y sostuvo que la medida representa un respaldo al programa económico del Gobierno. Afirmó que la misma permitirá reducir el costo del crédito, impulsar nuevas inversiones y fortalecer la generación de empleo, al tiempo que aseguró que las agencias internacionales reconocen un "cambio estructural" en la economía local.

En ese sentido, explicó que la mejora en la calificación beneficia no solo al Estado, sino también a las familias y al sector privado. "Esto confirma que vamos en la dirección correcta, pero más que eso, implica que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno", sostuvo.

El Gobierno impulsa la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Asimismo, señaló que la reducción del costo del financiamiento hará posibles proyectos de inversión que antes no podían concretarse: "Hay una gran cantidad de proyectos de inversión que de otra forma no se podrían financiar y que, al bajar el costo del crédito, sí van a ser financiables, permitiendo ampliar la capacidad productiva de la Argentina y generar más empleo".

Por otra parte, subrayó la importancia de avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, como un paso clave para institucionalizar las políticas monetaria y fiscal. "Lo que anunció el Presidente es la institucionalización de las políticas monetarias y fiscales a través de un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central", explicó.

Finalmente, sostuvo que la aprobación de esa iniciativa enviará una señal de previsibilidad a los mercados internacionales. "Si esta Carta Orgánica es aprobada, el mundo lo va a interpretar como una disminución de la volatilidad argentina frente a los ciclos políticos y el riesgo país va a bajar", concluyó Daza.