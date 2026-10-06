6 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno inauguró la Planta II del Proyecto Sal de Oro en Salta en el año récord de la minería argentina

Karina Milei y Diego Santilli encabezaron junto a autoridades nacionales y provinciales la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto. El acto reunió a gobernadores, empresarios y representantes internacionales, con la firma de un Memorándum para ampliar la producción de litio en el país.

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El Gobierno y POSCO lanzaron nueva planta de litio en la Puna. 

El Gobierno y POSCO lanzaron nueva planta de litio en la Puna. 

La secretaria de la presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli encabezaron junto a autoridades nacionales y provinciales la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto en Salta. El acto reunió a gobernadores, empresarios y representantes internacionales, quienes participaron en la firma de un Memorándum para ampliar la producción de litio, en el marco de un año récord para la minería argentina.

La comitiva oficial arribará al Salar del Hombre Muerto, en La Puna. 
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Este martes 6 de octubre el Gobierno nacional firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, con la meta de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de litio. La actividad se dio en un contexto de fuerte crecimiento del sector donde el litio aumentó 56,8% sus cantidades exportadas y la minería ya acumula US$6059 millones en los primeros ocho meses del año.

En la ceremonia, los gobernadores de Salta y Catamarca, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, recibieron a la comitiva oficial junto a la surcoreana POSCO, anfitriona del acto, que lleva invertidos más de US$2000 millones en el país y consolida su presencia en las dos provincias donde opera el proyecto.

Del acto participaron también el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del BID, Sergio Lew. además de la secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete; el vicejefe Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández,

La historia de POSCO en Argentina

POSCO Argentina desembarcó en el país en 2018 y desde entonces lleva adelante el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. La compañía ya opera una Planta de Hidróxido de Litio con capacidad para producir 25.000 toneladas anuales y ahora suma la nueva Planta de Carbonato de Litio, que aportará otras 23.000 toneladas por año.

El desarrollo no solo impulsa la producción, sino también el empleo: más de 5.000 puestos de trabajo generados, con 600 empleos directos dentro de la firma. A esto se suma la articulación con más de 270 proveedores locales y un abanico de programas destinados a las comunidades de la región, que incluyen capacitación en oficios, becas, asistencia médica, visitas educativas y proyectos de desarrollo comunitario.

La inauguración de la nueva planta marca un paso más en el plan de expansión de POSCO Argentina, que apuesta a consolidar su presencia en el país, ampliar su capacidad productiva y seguir profundizando el desarrollo del litio en la región.

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