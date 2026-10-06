El Gobierno inauguró la Planta II del Proyecto Sal de Oro en Salta en el año récord de la minería argentina Karina Milei y Diego Santilli encabezaron junto a autoridades nacionales y provinciales la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto. El acto reunió a gobernadores, empresarios y representantes internacionales, con la firma de un Memorándum para ampliar la producción de litio en el país. Por Agregar C5N en









El Gobierno y POSCO lanzaron nueva planta de litio en la Puna.

La secretaria de la presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli encabezaron junto a autoridades nacionales y provinciales la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto en Salta. El acto reunió a gobernadores, empresarios y representantes internacionales, quienes participaron en la firma de un Memorándum para ampliar la producción de litio, en el marco de un año récord para la minería argentina.

Este martes 6 de octubre el Gobierno nacional firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar en las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, con la meta de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de litio. La actividad se dio en un contexto de fuerte crecimiento del sector donde el litio aumentó 56,8% sus cantidades exportadas y la minería ya acumula US$6059 millones en los primeros ocho meses del año.

En la ceremonia, los gobernadores de Salta y Catamarca, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, recibieron a la comitiva oficial junto a la surcoreana POSCO, anfitriona del acto, que lleva invertidos más de US$2000 millones en el país y consolida su presencia en las dos provincias donde opera el proyecto.

Del acto participaron también el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon; y el director de Operaciones Industriales del BID, Sergio Lew. además de la secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete; el vicejefe Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández,

La historia de POSCO en Argentina POSCO Argentina desembarcó en el país en 2018 y desde entonces lleva adelante el Proyecto Sal de Oro en las provincias de Salta y Catamarca. La compañía ya opera una Planta de Hidróxido de Litio con capacidad para producir 25.000 toneladas anuales y ahora suma la nueva Planta de Carbonato de Litio, que aportará otras 23.000 toneladas por año.