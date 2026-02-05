El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para "desmentir las operaciones de los medios" En medio de las tensiones con periodistas y el ataque a la prensa, la gestión de La Libertad Avanza presentó la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo canal en redes destinado a "desmentir noticias falsas". Por + Seguir en







El Gobierno presentó en la red social X la cuenta "Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina", creada con el objetivo declarado de desmentir información falsa y responder a lo que define como operaciones mediáticas y políticas. El lanzamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre la administración de Javier Milei y periodistas, medios de comunicación y referentes del ámbito político.

Desde la cuenta oficial, el Ejecutivo sostuvo que la iniciativa busca refutar “falsedades concretas” y exponer la desinformación que, según afirma, se intensificó tras la eliminación de la pauta oficial. En ese marco, el Gobierno planteó que limitarse a informar no resulta suficiente frente a la circulación de noticias falsas y justificó la necesidad de un espacio específico para responder públicamente.

Sin embargo, la aparición de esta nueva oficina digital se da en medio de una escalada de enfrentamientos del Presidente y de funcionarios del Gobierno con periodistas y medios, a los que en reiteradas oportunidades acusaron de mentir, operar políticamente o defender intereses corporativos. En redes sociales, el propio Milei suele apuntar de manera directa contra comunicadores y empresas periodísticas.

En su mensaje de presentación, la Oficina de Respuesta Oficial rechazó cualquier vínculo con prácticas de censura y aseguró que la libertad de expresión es un valor central para la administración libertaria. El Gobierno también aprovechó el anuncio para volver a diferenciarse de gestiones anteriores, a las que acusó de financiar “relatos” a través de la pauta oficial y de confundir periodismo con negocio político. Según la mirada oficial, el fin de ese esquema habría dejado al descubierto una mayor circulación de información falsa.