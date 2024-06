El Gobierno embiste contra Casanello porque obligó a repartir los alimentos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atacó al juez por su fallo contra Capital Humano e insistió con que no había alimentos vencidos cuando quedó comprobado que se encontraron al menos 900 kilos de leche en polvo que caducaban en agosto.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atacó al juez Sebastián Casanello por el fallo en el que obligó al Ministerio de Capital Humano a repartir los alimentos encontrados en galpones en Villa Marteli y Tafí Viejo e insistió en que no había mercadería vencida o cerca de estarlo, pese a que quedó comprobado que se encontraron al menos 900 kilos de leche en polvo que caducaban en agosto.

"En cada lugar no había un solo alimento vencido. Fue la contraofensiva de los falsos movimientos sociales para intentar desarmar la lógica. Había alimentos que vencen en junio, eso no quiere decir que se venzan ahora ", lanzó la funcionaria en diálogo con Radio Rivadavia.

"La Justicia se metió a hacer de almacenero, ¿qué es esto de que la Justicia decida cómo se reparten los alimentos en Argentina? Lo que tiene que hacer es analizar si lo que se compró y lo que está es correcto, si hay una denuncia. ¿Qué sabe la el juez sobre repartir alimentos? Nos hicieron salir de urgencia, y así uno puede ser injusto o meter la pata. No se hacen las cosas así, en 24 horas, porque la Justicia te obliga", planteó Bullrich, presa de la indignación.

Patricia Bullrich Captura C5N

La ministra agregó: "Ese juez procesó la semana anterior a una cantidad de gerentes de la pobreza que durante 20 años se robaron los alimentos. Y, para hacer una de cal y una de arena, salió a decir 'repartan los alimentos'. Alimentos que no se vencían. ¿Por qué hacerlo por orden de un juez y no de acuerdo a una política pública que es decidida por los entes correspondientes? ¿El juez hace política con los alimentos? No lo podemos aceptar".

"Acá los únicos que están contra la pared son los movimientos que hace 20 años se están robando la plata de la gente. Las organizaciones tienen empresas y lavados de dinero. Y vienen a decirle a un gobierno que recién está que reparta los alimentos. ¿Durante 20 años no se les ocurrió hacer ninguna causa contra estos extorsionadores?", concluyó Bullrich.

Escándalo de alimentos: para el presidente de Cáritas "lo que pasó es una vergüenza"

El obispo de Quilmes y presidente de Cáritas, Carlos Tissera, se refirió al escándalo que estalló dentro del Gobierno por los alimentos que no fueron entregados a los comedores populares y aseguró que "lo que pasó es una vergüenza", aunque destacó que "lo importante es que se están distribuyendo".

"Tendrán que investigar naturalmente porque esto está judicializado. Esto es triste y en Argentina, por favor. Hay una canción de iglesia de un cura correntino que dice: 'No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan'. Esto es un gran escándalo", sostuvo Tissera, en diálogo con radio Mitre.

Carlos Tissera presidente de Cáritas

El titular de Cáritas aseguró que tiene diálogo permanente con el Gobierno y con los ministerios, y valoró el trabajo que realizan las ONGs y los movimientos sociales.

"Le dijimos (al Gobierno) que Cáritas es apenas un granito de arena, pero hay muchas instituciones o ongs que se están poniendo hace tiempo al hombro la asistencia alimentaria. Ya lo veníamos venir y no tenemos toda la plata del Gobierno", señaló Tissera.

También se refirió a las irregularidades detectadas en algunos movimientos sociales: "Pasa en todos lados. En la iglesia también tengo que controlar, en las parroquias hay consejos económicos. Un amigo de Río Cuarto decía: 'Somos buenos hasta que lo dejamos de ser'. Pasa y la tentación aparece".