24 de marzo de 2026 Inicio
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El Gobierno dio un adelanto de su video sobre los 50 años del golpe: "La historia sin mentiras"

La cuenta de la Casa Rosada publicó un adelantó del video que sentará la posición del gobierno libertario sobre los 50 años del golpe cívico-militar de 1976. El contenido audiovisual esboza una defensa de la "teoría de los dos demonios" y fue compartido por distintos referentes del Ejecutivo y de La Libertad Avanza.

Por
Miriam Fernández

Miriam Fernández, nieta restituida y una de las protagonsitas del video.

La cuenta oficial de la Casa Rosada difundió un corto institucional a través de las redes sociales en el que presenta un adelanto del video en el que el Gobierno de Javier Milei sentará posición sobre el aniversario número 50 del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El corto fue inmediatamente replicado por figuras de la administración libertaria, como el cuestionado exvocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Existen casi 40 Sitios de Memoria en todo el país. 
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El video oficial se podrá ver mañana a las 9 y, por lo que deja ver el adelanto, transitará por los carriles habituales que marcan la visión del Gobierno sobre lo ocurrido en la Argentina durante la dictadura, en particular al sostenimiento de la "teoría de los dos demonios", según la cuál el accionar del régimen militar tuvo como contracara el de los grupos guerrilleros de la década de 1970.

"Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras", reza el texto que acompaña el video.

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