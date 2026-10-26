La Justicia de Brasil le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

El senador y excandidato a presidente denunció que la Justicia le exigió entregar su pasaporte tras visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, con arresto domiciliario. La medida busca evitar una posible fuga del país.

La Justicia brasileña prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro , candidato derrotado en las presidenciales. El propio senador denunció en redes sociales que agentes de la Policía Federal se presentaron en la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y lo intimaron a entregar su pasaporte.

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Bolsonaro publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde contó que este lunes fue notificado por la Justicia brasileña. Según relató, agentes de la Policía Federal lo abordaron en plena calle para comunicarle la decisión judicial.

" Hoy a la mañana fui a visitar a mi padre, que está en prisión domiciliaria, y cuando estaba saliendo la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de la casa de él y en el medio de la calle yo fui intimado a entregar mi pasaporte y se me prohibió dejar el país", relató y explicó que se trató de una decisión del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Según el senador del Partido Liberal (PL), la decisión fue tomada en la noche del domingo, tras las elecciones. “Es una señal de que la democracia falló. Nunca pensé en salir del país y voy a entregar mis pasaportes para defenderme de esa aberración”, aseguró.

En el video, Bolsonaro cuestionó el fundamento de la decisión judicial y la vinculó a comentarios de su hermano menor, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos. Según el senador, Alexandre de Moraes se basó en una declaración de Eduardo en un podcast de la semana pasada, donde sugería que Flávio debería abandonar el país si perdía la segunda vuelta frente a Lula. “Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ”, exclamó y negó haber tenido intención de huir tras conocerse el resultado electoral.

Desde el Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, según informaron las agencias. Bolsonaro tampoco precisó en cuál de las investigaciones judiciales que enfrenta se enmarca la nueva medida.

Flávio Bolsonaro enfrenta dos investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción vinculadas a la financiación de la película Dark Horse sobre su padre y a su relación con el abogado Willer Tomaz, según revelaron medios brasileños. Aunque niega cualquier irregularidad, el senador se negó a reconocer la derrota electoral y anunció que pedirá la anulación de los comicios, al considerar que la extensión del horario de votación favoreció a Lula.

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota. REUTERS

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En el mismo video, Flávio Bolsonaro agradeció a los millones de brasileños que lo apoyaron en las urnas y volvió a denunciar que la prórroga del horario de votación fue ilegal. Sostuvo que lo ocurrido en esas dos horas “fue anormal y precisa ser esclarecido” y acusó a Lula da Silva de haber comprado votos, calificando las elecciones como “un abuso del poder político y económico sin precedentes”.

“Yo no perdí, fue el sistema el que ganó”, afirmó. Pese a sus cuestionamientos, aseguró que encabezará la resistencia política al nuevo gobierno: “Para resistir al caos, voy a organizar a la oposición en el Senado y en Diputados, para trazar una estrategia y hacer de las cámaras nuestra fortaleza contra la barbarie”.