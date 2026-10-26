26 de octubre de 2026 Inicio
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Las tapas de los principales diarios tras la victoria de Lula en Brasil

La prensa brasileña y mundial destacaron la remontada de Lula y el impacto político de su cuarto mandato.

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Lula obtuvo 10

Lula obtuvo 10,3 millones de votos más que en la primera vuelta y sacó una diferencia de 4,4 millones de sufragios sobre Bolsonaro.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil ocupó los principales espacios de las tapas de los diarios más influyentes del país. Con distintos enfoques, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo y O Globo coincidieron en subrayar el carácter histórico del resultado, que le permitió al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) revertir la ventaja de Flávio Bolsonaro y asegurarse un cuarto mandato presidencial.

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Folha de S.Paulo eligió como título principal "Lula da vuelta el resultado y será presidente por cuarta vez". El diario puso el acento en el cambio de tendencia electoral que llevó al mandatario a imponerse en la segunda vuelta, después de haber quedado detrás de su adversario en la primera ronda. Entre los temas destacados también aparecieron las denuncias de Flávio Bolsonaro, quien anticipó que buscaría impugnar los comicios, y las dificultades registradas durante la votación, que derivaron en una extensión excepcional del horario en algunos lugares.

Por su parte, O Estado de S. Paulo tituló "Una remontada inédita le da a Lula su cuarto mandato, en una votación conflictiva". La portada combinó la dimensión histórica de la victoria con las controversias que atravesaron la jornada electoral. El periódico también resaltó el rechazo de Flávio Bolsonaro al resultado y su intención de solicitar la anulación de los comicios, además de las repercusiones políticas de una elección que terminó con una diferencia de varios millones de votos.

En tanto, O Globo presentó el resultado con el encabezado "Lula es elegido por cuarta vez con movilización y remontadas históricas". El diario de Río de Janeiro destacó el papel de la movilización electoral en el triunfo del presidente y el cambio de escenario que permitió su victoria. Entre las principales llamadas de tapa también incluyó la reacción de Flávio Bolsonaro, que adelantó que cuestionaría el resultado, y las dificultades que enfrentará Lula para conformar su nuevo gabinete en un contexto político marcado por la división del electorado.

"Lula se aferra al poder en una sorpresiva elección presidencial" fue la tapa del Wall Street Jorunal, con una foto gigante de Lula, uno de los pocos medios de Estados Unidos que le dio tanta relevancia a la histórica remontada. El New Yokr Times y el Washington Post no lo destacaron en sus portadas, mientras que el LA Times le dedicó un pequeño recuadro sin mayor información.

En España, a su vez, se destacó más el regreso de María Corina Machado a Venezuela que los comicios brasileños. El País ni siquiera lo puso en su tapa, mientras que El Mundo catalogó el triunfo de "inédito" y al proceso electoral de "caótico".

Así cubrieron los principales medios argentinos la víctoria de Lula da Silva

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