Roger Federer volverá a jugar al tenis en el próximo Abierto de Australia

Durante dos décadas, el suizo se coronó campeón seis veces del primer Grand Slam del año. Ahora, volverá a las canchas de Melbourne después de tres años de su retiro del profesionalismo. "No veo la hora de regresar", aseguró.

Roger Federer confirmó su regreso al primer Grand Slam del año.

El legendario tenista Roger Federer confirmó que regresará a las canchas de tenis durante el próximo mes de enero. Más específicamente, el suizo de 44 años, que se había retirado de su exitosa carrera profesional, participará de un partido de exhibición durante la ceremonia inaugural del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

Durante este evento, que inaugurará la temporada profesional del tenis, Federer estará acompañado por otras figuras de este deporte. Entre ellos, se encuentran el estadounidense Andre Agassi y los australianos Patrick Rafter y Lleyton Hewitt. Todos ellos jugarán un partido de exhibición en la mítica Rod Laver Arena, ubicada en la capital australiana de Melbourne.

La última vez que Federer se presentó en el cemento australiano sucedió en 2020, cuando llegó a la semifinal y fue eliminado por el serbio Novak Djokovic. Luego, se vio obligado a alejarse de las pistas para someterse a varias operaciones de rodilla. Finalmente, se retiró del profesionalismo en septiembre de 2022 y cerró una exitosa carrera con la obtención de más de 20 títulos Grand Slam.

“Parece que ha pasado una vida desde que acuñé la frase ‘Happy Slam’ para el Abierto de Australia, y todavía me hace sonreír al recordar todos los momentos que he vivido aquí. He experimentado muchas emociones en la Rod Laver Arena: la alegría de levantar a ‘Norman’ seis veces, el honor de jugar ante Rod Laver, el desafío de enfrentar a mis mayores rivales y, siempre, el abrumador apoyo de los aficionados australianos”, aseguró el suizo en sus redes sociales, al confirmar su presencia en el partido de exhibición en Melbourne.

“Volver para ganar el Abierto en 2017 es uno de mis recuerdos más preciados de Grand Slam, y repetirlo en 2018 fue otro sueño hecho realidad en Melbourne. No veo la hora de regresar y crear más momentos fantásticos con todos los fans australianos”, agregó Federer.

Durante dos décadas, Federer fue protagonista de uno de los desempeños más notables en la historia del Abierto de Australia. Se coronó campeón seis veces de este primer Grand Slam del año y acumuló más de u$s15 millones en premios. Su debut sucedió en 2020 y durante veinte años ininterrumpidos participó en el cuadro principal del torneo. Su primer título sucedió en 2004, cuando venció en la final al ruso Marat Safin, y empezó a convertirse en uno de los tenistas más legendarios.

