El Gobierno define medidas para evitar cortes de luz este verano a usuarios residenciales

Tras las contradicciones que sucedieron en el propio seno oficialista, donde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos había afirmado que no iba a haber cortes en hogares residenciales, mientras que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo había dicho que sí, las aclaraciones no tardaron en aparecer. "No están previstos los cortes programados a usuarios residenciales", expresaron.

Además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) instruirá a las empresas distribuidoras del AMBA (Edenor y Edesur) a presentar un Programa de Atención de Contingencias para sus nodos críticos.

"Estas medidas son imprescindibles por la crisis que vive el sector energético debido a la falta de inversión y mantenimiento en los últimos 20 años, que llevaron al sistema al borde del colapso", aclararon desde la Secretaría.

Comunicado Plan Verano

Tras las duras críticas por los cortes programados, el Gobierno debió aclarar que solo afectará a industrias

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, se refirió a los "cortes programados" que habían sido anticipados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aclaró que "se trata de interrupciones voluntarias para industrias, en ningún momento se está hablando de residenciales". "No se está pensando ni creemos que vayan a ocurrir cortes rotatorios como en el 88", subrayó.

"Uno para programar cortes tiene que tener una inmediatez muy, muy cercana a un momento que estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo. El jefe de Gabinete dice 'con acuerdos con industrias'. Sí es parte del plan que estamos elaborando desde hace un tiempo, donde se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia, y con eso alivianar la red", expresó el funcionario, en diálogo con Radio Mitre.

"Suponte una empresa grande, que uno desde ahora le avisa que se puede ordenar de manera que en diciembre, febrero no produce tanto, baja la carga y se ordena de otra manera. Y va a haber un esquema de remuneración para los que reduzcan, pero voluntariamente", ejemplificó.