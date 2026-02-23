El Gobierno convocó a una nueva licitación para avanzar con la privatización de rutas nacionales El llamado corresponde a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones e incluye a los tramos viales de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, estratégicos para la circulación, la producción agroindustrial y el comercio regional. Por + Seguir en







El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales.

El Gobierno convocó este lunes a una nueva licitación para avanzar con el plan de privatizaciones de las rutas nacionales. La misma quedó formalizada mediante la publicación en el boletín oficial de la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía.

El llamado corresponde a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones e incluye a los tramos viales de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, estratégicos para la circulación, la producción agroindustrial y el comercio regional.

El detalle marca que las rutas nacionales incluidas en los distintos sectores son la 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de otros accesos, que se encuentran bajo control de Corredores Viales, empresa que el Gobierno tiene decidido privatizar.

rutas nacionales 2 Comenzó el proceso para la privatización de nuevas rutas nacionales. El esquema de la licitación para las empresas que quieran hacerse cargo de los trabajos prevé la concesión de obra pública por peaje, donde los adjudicatarios deberán hacerse cargo no solo del cobro, sino también de la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios a los usuarios.

También se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo.