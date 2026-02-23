23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno convocó a una nueva licitación para avanzar con la privatización de rutas nacionales

El llamado corresponde a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones e incluye a los tramos viales de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, estratégicos para la circulación, la producción agroindustrial y el comercio regional.

Por
El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales. 

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales. 

El Gobierno convocó este lunes a una nueva licitación para avanzar con el plan de privatizaciones de las rutas nacionales. La misma quedó formalizada mediante la publicación en el boletín oficial de la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía.

Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo
Te puede interesar:

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

El llamado corresponde a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones e incluye a los tramos viales de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, estratégicos para la circulación, la producción agroindustrial y el comercio regional.

El detalle marca que las rutas nacionales incluidas en los distintos sectores son la 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de otros accesos, que se encuentran bajo control de Corredores Viales, empresa que el Gobierno tiene decidido privatizar.

rutas nacionales 2
Comenzó el proceso para la privatización de nuevas rutas nacionales.

Comenzó el proceso para la privatización de nuevas rutas nacionales.

El esquema de la licitación para las empresas que quieran hacerse cargo de los trabajos prevé la concesión de obra pública por peaje, donde los adjudicatarios deberán hacerse cargo no solo del cobro, sino también de la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios a los usuarios.

También se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo.

La resolución detalla que “el llamado a licitación será publicado en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía por el término de siete (7) días, y en el sitio web del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’ por el término de tres (3) días corridos”.

aviso_338620

Noticias relacionadas

El dolar cotiza abajo de los $1.400. 

El dólar arranca la semana estable y abajo de los $1.400

play

El empleo en la era Milei: de cuánto es la tasa de desocupación en cada provincia

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   

Última semana de descuentos: así podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI en el final de febrero

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

La construcción fue uno de los sectores más golpeados por la crisis.

Desde que Milei es presidente cerraron casi 22.000 empresas y se perdieron más de 290.000 empleos

Advierten que la crisis en Fate se extenderá sobre todo el sector del neumático y alertan por nuevos despidos

Advierten que la crisis en Fate se extenderá sobre todo el sector del neumático y alertan por nuevos despidos

Rating Cero

Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Mirtha Legrand junto a Enrique Serrano, quien interpretaba a su padre, en Los martes, orquídeas (1941).

Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles de su salto a la fama

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 17 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 21 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 34 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 40 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 56 minutos