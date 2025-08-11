11 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno anunció que las provincias realizarán sus propios exámenes de residencias médicas

Luego de anunciar cambios en el sistema de convalidación de títulos, el ministro Mario Lugones comunicó la en una nueva reunión del Consejo de Salud la decisión que cambiará el sistema de formación.

"Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud", expresó el ministro Mario Lugones en un comunicado en su cuenta de X.

Mario Lugones se reunió con los ministros de salud provinciales

En el mismo, comunicó que durante el encuentro del Consejo Federal de Salud de este lunes, "les comuniqué a los ministros provinciales quea partir de 2026, cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso a las residencias médicas, con evaluaciones y criterios definidos localmente".

De esta manera, se pondrá fin a la financiación de becas para residencias que, hasta hoy, es responsabilidad del gobierno nacional. “La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fueron financiadas por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, señaló Lugones.

"El ministro Mario Lugones presidió un nuevo Consejo Federal de Salud. Junto a los ministros acordaron que a partir de 2026 cada provincia tomará y financiará sus exámenes de ingreso a las Residencias, definiendo así las especialidades según sus propias necesidades", anunció la cartera sanitaria en su cuenta de X junto a un video.

Además, explicaron que en el encuentro se trataron otros temas como la compra de medicamentos de alto costo, los avances en las guías alimentarias adaptadas a cada región, el relevamiento de colorantes artificiales en alimentos procesados y las acciones frente al brote de sarampión y fortalecimiento de la vacunación.

