Si querés bajar de peso, tenés que saber la advertencia de una nutricionista sobre los frutos secos

Cuánta cantidad de frutos secos debemos consumir.

Bajar de peso es el objetivo que muchas personas en nuestra sociedad se imponen por diversos motivos, aunque todas buscan mejorar su salud y bienestar general. En esta línea, los frutos secos emergen como una gran opción de alimentos saludables, ya que incluyen en su composición menos del 50% de agua, tienen un bajo contenido de hidratos de carbono y son ricos en proteínas y grasas, especialmente ácidos grasos mono y poliinsaturados.

Son considerados grasas buenas, y en Mayo Clinic definieron sus beneficios: "Las investigaciones han demostrado que comer frutos secos de manera frecuente disminuye los niveles de inflamación relacionada con las enfermedades cardíacas y la diabetes". Sin embargo, pocos conocen la cantidad adecuada que hay que comer, debido a que su ingesta en exceso puede provocar inconvenientes.

FRUTOS SECOS FREEPIK La advertencia de una nutricionista sobre los frutos secos Así lo explicó la nutricionista Blanca García-Orea, una popular divulgadora en Instagram. En uno de sus videos, que comenzó con la pregunta "¿Sabes cuántos frutos secos equivalen a 100 calorías?", mostró cuánta cantidad de cada fruto seco equivale a este peso. "Son una de las grasas más saludables que puedes comer, pero sí que es cierto que un alimento sea saludable no quiere decir que no sea calórico", advirtió la especialista.

De esta forma, mostró la cantidad adecuada que se debe comer de nueces, almendras y pistachos, entre otros. "Los frutos secos son grasas buenas pero tampoco hay que pasarse. Que un alimento sea bueno no quiere decir que no sea calórico y podría frustrar tu pérdida de peso. No se trata de ir contando los frutos secos ni contar kcal que comes pero esto te puede dar una idea de si te estás pasando o no", complementó en la descripción de la publicación.

