Esta es la peor hora para desayunar si querés vivir muchos años

Los especialistas suelen decir que el desayuno es la comida más importante del día, pero ahora confirmaron en qué horario debería hacerse.

No se trata solo de qué se come , sino también de cuándo . Las investigaciones más recientes sobre longevidad apuntan a que el horario de las comidas juega un papel clave en el funcionamiento del cuerpo. Lejos de ser un detalle menor, el momento del desayuno puede influir en la salud general tanto como el contenido del plato .

Desde hace años, diversos estudios vienen señalando que respetar ciertos ritmos biológicos ayuda a mantener el equilibrio hormonal, mejorar la calidad del sueño y favorecer un peso saludable. La alimentación, en ese marco, se vuelve una herramienta poderosa, pero también una potencial trampa si no se ajusta al reloj interno.

Especialistas en nutrición y cronobiología coinciden en que el desfasaje entre las horas en las que se come y las necesidades naturales del organismo puede tener efectos perjudiciales . El desayuno, primera comida del día tras el ayuno nocturno, no escapa a esa lógica. Y aunque no hay una regla única para todos, sí existe una franja horaria que conviene evitar si el objetivo es sumar años con calidad.

El reloj no solo marca el paso del tiempo: también ordena procesos vitales. Comer sin tenerlo en cuenta puede resultar contraproducente, especialmente por la mañana. Romper el ayuno prolongado de la noche es una señal clave para el cuerpo , que necesita ese primer impulso de energía para funcionar de manera eficiente durante el resto del día.

Las recomendaciones de entidades médicas como Northwestern Medicine son claras: el desayuno debería ocurrir dentro de la primera hora después de despertarse . Esto se debe a que, al levantarse, el cuerpo comienza a demandar glucosa para alimentar el cerebro y los músculos. Si esa necesidad no se atiende a tiempo, es probable que aparezcan síntomas como cansancio, irritabilidad, falta de concentración e incluso atracones a media mañana.

DESAYUNO FREEPIK

Ahora bien, la peor hora para desayunar no es un número específico del reloj, sino aquella que llega demasiado tarde. Por ejemplo, si alguien se despierta a las 7 de la mañana pero no come nada hasta las 10 o 11, el organismo ya lleva varias horas funcionando sin combustible. Ese retraso no solo altera el metabolismo, sino que también puede generar picos de hambre que desembocan en elecciones poco saludables.

Además, postergar la primera comida afecta la regulación del azúcar en sangre y puede alterar el ritmo circadiano, un sistema interno que influye en procesos tan diversos como la digestión, la temperatura corporal o la producción de hormonas. Alterarlo de forma reiterada podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo 2.

Esto no significa que el desayuno deba ser abundante o complejo. Cada persona puede elegir qué comer según sus necesidades, siempre que lo haga dentro de un margen razonable desde que se despierta. Incluso un alimento liviano —como una fruta o un puñado de frutos secos— puede ser suficiente para activar el sistema digestivo y estabilizar la energía.