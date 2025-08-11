11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Esta es la peor hora para desayunar si querés vivir muchos años

Comer a deshora afecta la energía, el metabolismo y puede acortar la expectativa de vida, según advierten especialistas en salud.

Por
Los especialistas suelen decir que el desayuno es la comida más importante del día

Los especialistas suelen decir que el desayuno es la comida más importante del día, pero ahora confirmaron en qué horario debería hacerse.

FREEPIK

No se trata solo de qué se come, sino también de cuándo. Las investigaciones más recientes sobre longevidad apuntan a que el horario de las comidas juega un papel clave en el funcionamiento del cuerpo. Lejos de ser un detalle menor, el momento del desayuno puede influir en la salud general tanto como el contenido del plato.

Cuánta cantidad de frutos secos debemos consumir.
Te puede interesar:

Si querés bajar de peso, tenés que saber la advertencia de una nutricionista sobre los frutos secos

Desde hace años, diversos estudios vienen señalando que respetar ciertos ritmos biológicos ayuda a mantener el equilibrio hormonal, mejorar la calidad del sueño y favorecer un peso saludable. La alimentación, en ese marco, se vuelve una herramienta poderosa, pero también una potencial trampa si no se ajusta al reloj interno.

Especialistas en nutrición y cronobiología coinciden en que el desfasaje entre las horas en las que se come y las necesidades naturales del organismo puede tener efectos perjudiciales. El desayuno, primera comida del día tras el ayuno nocturno, no escapa a esa lógica. Y aunque no hay una regla única para todos, sí existe una franja horaria que conviene evitar si el objetivo es sumar años con calidad.

DESAYUNO

Cuál es la peor hora para desayunar si querés vivir muchos años

El reloj no solo marca el paso del tiempo: también ordena procesos vitales. Comer sin tenerlo en cuenta puede resultar contraproducente, especialmente por la mañana. Romper el ayuno prolongado de la noche es una señal clave para el cuerpo, que necesita ese primer impulso de energía para funcionar de manera eficiente durante el resto del día.

Las recomendaciones de entidades médicas como Northwestern Medicine son claras: el desayuno debería ocurrir dentro de la primera hora después de despertarse. Esto se debe a que, al levantarse, el cuerpo comienza a demandar glucosa para alimentar el cerebro y los músculos. Si esa necesidad no se atiende a tiempo, es probable que aparezcan síntomas como cansancio, irritabilidad, falta de concentración e incluso atracones a media mañana.

DESAYUNO

Ahora bien, la peor hora para desayunar no es un número específico del reloj, sino aquella que llega demasiado tarde. Por ejemplo, si alguien se despierta a las 7 de la mañana pero no come nada hasta las 10 o 11, el organismo ya lleva varias horas funcionando sin combustible. Ese retraso no solo altera el metabolismo, sino que también puede generar picos de hambre que desembocan en elecciones poco saludables.

Además, postergar la primera comida afecta la regulación del azúcar en sangre y puede alterar el ritmo circadiano, un sistema interno que influye en procesos tan diversos como la digestión, la temperatura corporal o la producción de hormonas. Alterarlo de forma reiterada podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo 2.

Esto no significa que el desayuno deba ser abundante o complejo. Cada persona puede elegir qué comer según sus necesidades, siempre que lo haga dentro de un margen razonable desde que se despierta. Incluso un alimento liviano —como una fruta o un puñado de frutos secos— puede ser suficiente para activar el sistema digestivo y estabilizar la energía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los consejos de nutrición en las redes sociales están en boga.

Falsos consejos de nutrición en redes sociales: los 5 más comunes y cómo detectarlos

Ya se registraron 76 muertes por el fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: ya se registraron 76 muertes y podría haber más víctimas

Este método, respaldado por la ciencia, puede integrarse fácilmente en la agenda semanal.

Un neurocientífico reveló el ejercicio para hacer todas las semanas que aumenta la longevidad

El estrés generado por la presión social de seguir contenidos en vivo puede afectar negativamente la salud mental, provocando ansiedad y dificultando la relajación necesaria para un buen descanso nocturno.

Un médico advirtió sobre los riesgos de ver la televisión a altas horas de la noche

El estudio de la Universidad Estatal de Ohio no solo cuantificó la diferencia en años de vida, sino que también exploró los factores que podrían explicar por qué el océano y las aguas interiores urbanas tienen efectos opuestos sobre la longevidad.

Según un estudio: por qué vivir cerca del mar puede ayudar a la longevidad

Caminar no es tan efectivo para prolongar la esperanza de vida como otros ejercicios.

Soy científica biomédica y te explico por qué caminar 10 mil pasos por día es una pérdida de tiempo

Rating Cero

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Maluma se mostró indignado por presencia de un bebé de un años en su concierto

Maluma retó a una fanática en pleno concierto: "Es un acto de irresponsabilidad"

La lista de los seis últimos estrenos de Marvel que hicieron que se rompiera la era dorada del UCM, ya que fracasaron en taquilla.

Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

Mi año en Oxford, una película romántica y de comedia que atrapó al público fanático de este estilo de films en la gran N roja.
play

Ideal para el fin de semana: esta película basada en un libro romántico está causando furor en Netflix y tiene algunas polémicas

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q Va

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

últimas noticias

El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Hace 17 minutos
La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Hace 22 minutos
El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Hace 34 minutos
Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

Cuáles son las aplicaciones que más afectan a tu mente según la inteligencia artificial

Hace 41 minutos
play

RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

Hace 43 minutos