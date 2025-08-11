Un estudio reveló cómo cambia el cuerpo después de los 50 años y de qué forma podés mejorar el bienestar

Los avances científicos están aportando datos cada vez más precisos sobre los cambios que atraviesa el organismo con el paso del tiempo. Investigaciones recientes señalan que, a partir de los 50 años, el envejecimiento podría acelerarse y afectar de manera particular a ciertos órganos y sistemas. Un análisis de sangre especializado puede servir como una herramienta muy importante para detectar este proceso y tomar medidas preventivas.

Durante la madurez, las funciones internas comienzan a mostrar variaciones más evidentes, con impactos que van desde la salud cardiovascular hasta el metabolismo. En este contexto, la ciencia busca no solo comprender los mecanismos detrás de estos cambios, sino también encontrar formas prácticas de intervenir para preservar el bienestar.

Entre las soluciones que empiezan a cobrar protagonismo, se encuentra el llamado reloj proteómico, una tecnología capaz de identificar el envejecimiento biológico con gran exactitud. Gracias a esta información, es posible personalizar estrategias de cuidado y anticipar riesgos, ofreciendo un margen valioso para actuar de manera preventiva.

Un trabajo internacional difundido en Nature Medicine dio a entender que, desde la mediana edad, ciertos órganos como las arterias, el corazón y el sistema inmunitario experimentan un desgaste más rápido. El análisis, que mezcló perfiles proteicos en sangre con mediciones clínicas y seguimiento a largo plazo, detectó un aumento de proteínas asociadas con inflamación, daño vascular y menor eficiencia metabólica.

El reloj proteómico mide cientos de proteínas en una simple muestra de sangre y, a partir de ahí, determina una edad biológica que puede diferir notablemente de la cronológica. Este hallazgo explica por qué personas de la misma edad pueden presentar riesgos muy distintos de desarrollar enfermedades cardíacas, neurodegenerativas o metabólicas.

Los especialistas dejaron en claro que esta herramienta supera en precisión a otros marcadores tradicionales para estimar la probabilidad de mortalidad o la aparición de patologías crónicas. Su valor se encuentra en permitir identificar a quienes muestran un envejecimiento acelerado y brindarles un plan de acción adaptado a su perfil.

En cuanto a prevención, el estudio destaca que adoptar una alimentación equilibrada, realizar ejercicio de forma habitual, dormir lo suficiente y mantener la actividad mental son hábitos que ayudan a ralentizar estos cambios. Estas pautas coinciden con investigaciones publicadas en Nutrients y con las recomendaciones emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

análisis sangre Freepik

Aunque los autores señalan que es necesario ampliar la investigación a otros órganos y a poblaciones más diversas, coinciden en que el envejecimiento no es un proceso completamente inevitable. Las decisiones de estilo de vida y el acceso a herramientas diagnósticas como el reloj proteómico pueden marcar una diferencia importante en la calidad y duración de la vida. El progreso en la comprensión de los perfiles proteómicos abre camino a posibles terapias específicas para intervenir en los mecanismos moleculares que impulsan el envejecimiento.