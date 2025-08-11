Se conocieron los primeros candidatos del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en octubre El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó la lista del Frente Defendamos La Pampa, que estará encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la provincia, Abelardo Ferrán. Por







Se conocieron los primeros candidatos del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en octubre

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, oficializó este lunes la nómina de candidatos que representará al peronismo pampeano en las próximas elecciones legislativas nacionales. Bajo el nombre Frente Defendamos La Pampa, la lista se convierte en la primera confirmada para disputar las bancas en la Cámara de Diputados.

La propuesta será encabezada por Abelardo Ferrán, actual decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, y por la diputada nacional Lichi Marín, quien buscará renovar su banca.

Completan la nómina Ceferino Almudevar (subsecretario de Deporte provincial), Mónica Valor (intendenta de Luan Toro), Federico Ignaszewski (subgerente del Ente Municipal de Saneamiento Urbano de Santa Rosa) y Rodecia Bernelli (comisionada de fomento de Maisonnave).

Ziliotto destacó que se trata de una lista “con coherencia ideológica, representatividad territorial y garantía de defensa de La Pampa y de su pueblo”. Según adelantó, desde diciembre Ferrán se sumará al trabajo que hoy desarrollan Marín y Ariel Rauschenberger en el Congreso, con el objetivo de “sumar una voz más para frenar el castigo a La Pampa desde el Gobierno Nacional”.

El gobernador ponderó la trayectoria del primer candidato, resaltando su militancia social, su compromiso con la universidad pública y su visión productivista de la economía como ejes de la propuesta electoral que buscará fortalecer la representación pampeana en la Cámara baja.