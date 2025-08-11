Leandro Santoro: "El gobierno de Javier Milei es antiindustrial y antiproducción" El diputado advirtió que la oposición debe construir una unidad más amplia y un programa productivo que dispute el rumbo del país. Por







Leandro Santoro: “El gobierno de Milei es antiindustrial y antiproducción”

El diputado y legislador porteño electo Leandro Santoro apuntó con dureza contra el plan económico de la gestión de Javier Milei y advirtió que para derrotar al oficialismo en las próximas elecciones será necesario construir una “unidad mucho más grande” que la actual.

“La ultraderecha en la Argentina logró una nueva transversalidad social que incluye sectores acomodados, clases medias y populares. Para ganarle a Milei hay que construir una mayoría que pueda gobernar el país en dirección contraria haya que construir una transversalidad mayoritaria", expresó durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N.

Según Santoro, Milei supo capitalizar “muy bien” la crisis política y social derivada de la pandemia para atraer a personas de distintas tradiciones políticas a su partido política .

“Se comió al PRO y reconfiguró una coalición social más amplia que la que tenía Mauricio Macri”, remarcó, antes de señalar que la oposición deberá “construir una transversalidad mayoritaria” y un programa alternativo con propuestas concretas que atiendan las demandas productivas de las provincias.

“El gobierno de Milei es antiindustrial y antiproducción”, señaló. En esa línea, cuestionó que desde el Ejecutivo se justifique el ajuste con el objetivo de “afianzar el ancla fiscal” mientras “no le dan plata al Garrahan, a las universidades, cagan a los jubilados y recortan sobre discapacidad”.