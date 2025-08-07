Comenzaron los nuevos exámenes de residencias médicas: 117 estudiantes se presentaron a rendir Los postulantes se presentaron este jueves en el Palacio Libertad -ex CCK- para ser evaluados nuevamente, luego de la polémica desatada por irregularidades. No está permitido ingresar con dispositivos electrónicos. Por







El estudiante denunciado por copiarse no se presentó este jueves rendir el nuevo examen.

Luego de la polémica desatada por denuncias de fraude, comenzaron las nuevas tomas del Examen Único de Residencias Médicas. De los 141 postulantes, 117 se presentaron este jueves en el Palacio Libertad -ex CCK- para ser evaluados nuevamente y revalidar su nota bajo estrictas medidas de seguridad. Incluso, no está permitido ingresar al establecimiento con dispositivos electrónicos.

"Se está llevando a cabo el nuevo examen de residencias médicas luego de las irregularidades e inconsistencias detectadas en la última evaluación. Sobre un total de 141 aspirantes que debían volver a rendir el examen se presentaron 117. Hay 24 de ellos que tomaron la decisión de no presentarse a revalidar el resultado que habían obtenido en la instancia anterior", informó el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.

El Ministerio de Salud había dispuesto la nueva toma del examen tras los resultados anómalos concluidos en la prueba anterior. Además, se radicó una denuncia penal al estudiante sospechado de haberse copiado mediante el uso de lentes digitales.

"La bibliografía contempla un 100% de preguntas nuevas respecto de las anteriores. Si la nueva nota no es compatible o congruente con la anterior, no podrá adjudicarse la residencia. Si alguien obtiene 90 puntos en condiciones normales de seguridad, el resultado es válido. Se trata de un examen con 117 postulantes, lo que dificulta cualquier intento de copia", aseguró el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, en diálogo con medios televisivos.

En un comunicado difundido días atrás, la cartera de Salud había señalado que “141 profesionales deberán volver a rendir el examen escrito el 7 de agosto ya que no se pudo constatar la coherencia académica de acuerdo a los criterios técnicos aprobados mediante la Resolución 2303/2025, publicada en el Boletín Oficial. De este total, 8 ingresantes son egresados de universidades argentinas y 133, realizaron sus estudios en universidades extranjeras".

Condiciones generales de realización del nuevo examen de residencias médicas El postulante recibirá un cuadernillo con 100 preguntas y una grilla y deberá completar las respuestas, con sus datos personales. Toda la grilla de respuestas debe ser completada con lapicera negra.





Es imprescindible que el postulante marqué en la grilla de respuestas el TEMA que le tocó (A, B, C, D) de lo contrario no se podrá proceder a la corrección del examen.





El examen será corregido en base a la grilla de respuestas entregada. Sólo se valorarán las respuestas marcadas en esa grilla.





En la grilla de respuestas deberá rellenar, en forma completa, únicamente el círculo que consideré como opción correcta. Sólo hay una opción correcta. Si marcara más de una opción, o lo hiciere con una forma de marca no válida, la respuesta se considerará incorrecta.





El cuadernillo de preguntas no tiene valor para la corrección. El mismo deberá ser entregado junto con la grilla de respuestas al finalizar el examen.





El postulante deberá corroborar siempre que la opción marcada en la grilla de respuestas se corresponda con el número de pregunta y la respuesta elegida.





No se podrán procesar grillas de respuestas con tachaduras, borraduras, manchas, etc. No se entregarán grillas de respuestas adicionales.





No se podrá salir del aula donde se desarrolla el examen. En caso de ser necesario, deberá pedir permiso y será acompañado por un asistente.

Si el postulante requiere certificado de asistencia al examen, podrá solicitarlo al responsable del aula al momento de la entrega del mismo. No se efectuarán entregas de certificados por correo electrónico ni por ningún otro medio.