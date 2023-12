El Gobierno anunció medidas de ajuste: reducción de funcionarios, revisión de contratos y suspensión de pauta oficial

"En esta reducción de cargos políticos, la Argentina, en su esfera nacional, pasó de 18 ministerios a nueve, una baja del 50%. En términos de secretarías, hasta el 10 de diciembre eran 106, en esta gestión pasaron a ser 54, una reducción del 49%. En términos de subsecretarías, pasaron de 182 a 140, una reducción del 23%. Por lo tanto, la reducción de diferentes niveles de funcionarios fue del 34%", explicó.

"Es relevante entender que este Estado tamaño elefante tiene que achicarse y no puede seguir existiendo. Porque del otro lado tenés a gente que lo sostiene con sus impuestos que no logra poner un plato de comida arriba de la mesa. Eso lo vamos a respetar", profundizó.

Adorni planteó que "el objetivo es hacer lo imposible en el cortísimo plazo, no solo por cumplir lo prometido sino por evitar la catástrofe que nos encamina a una hiperinflación, que es el rechazo absoluto de la moneda y la espiralización en el incremento de los precios. La inflación que vamos a evitar seguramente sea más devastadora que la recordada de los años 89-90. Por eso nuestra preocupación y urgencia".

manuel adorni Manuel Adorni justificó el ajuste: "Busca evitar una catástrofe en Argentina".

En cuanto a los empleados públicos, el vocero señaló que "se inició la revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado Nacional del año pasado. Todo funcionario que no quiera dar la información que el presidente Milei y sus ministros están solicitando tendrán la sanción correspondiente". Este lunes, además, había dado a conocer que le exigirán 100% de presencialidad a los trabajadores estatales.

"Entendemos por empleo militante al que no queremos ver en el Estado, que todos sabemos que nace por cuestiones políticas, de caja y de campaña. El Presidente tiene la decisión de no ceder, en que se revalorice el empleo público y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal. Si uno en una empresa tiene un empleado que no trabaja, no le paga el sueldo y lo despide", insistió.

El tercer punto de los anuncios del Gobierno fue sobre la pauta oficial en los medios de comunicación, que "queda suspendida por un año".

Por último, Adorni se refirió a la comunicación de las medidas económicas por parte de Caputo, que será a través de un mensaje grabado a partir de las 17. El paquete "irá en torno a atacar la urgencia en la que estamos inmersos en virtud de evitar una catástrofe mayor, donde entendemos que la situación es grave y somos muy conscientes de que puede ser muchísimo peor y vamos a hacer lo posible y lo imposible por intentar evitarla".

El Gobierno alertó que será inflexible con los piquetes: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada"

Con el foco puesto en el ajuste y el recorte en el Estado, Adorni ratificó la mano dura contra los piquetes. Consultado sobre el pronunciamiento de organizaciones sociales a partir las revisiones de contratos, posible quita de subsidios y asignaciones sociales ya anunciadas por el Gobierno, afirmó: "Con respecto a los piquetes, marchas, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

Manuel Adorni vocero presidencial diciembre 2023 Manuel Adorni enfatizó que el Gobierno será inflexible con los piquetes: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". Télam

De esta forma, mantuvo la postura de la campaña y reiteró: "Se va a cumplir a rajatabla, no va a haber excepciones".

Javier Milei ya lo había advertido incluso su discurso presidencial, cuando afirmó que "el que corta, no cobra", en referencia a quienes provocan disturbios en la vía pública y "violando los derechos de sus conciudadanos".

Revelaron si Javier Milei donará su sueldo presidencial

Una de las primeras decisiones que tomó Milei cuando llegó al Congreso de la Nación en 2021, y que llamó la atención de propios y extraños, fue donar su sueldo como diputado. Por eso, tras su triunfo en el balotaje, los rumores sobre que podría llegar a hacer lo mismo sobrevuelan la Casa Rosada. Sin embargo, Adorni parece haberles puesto un punto final.

Javier Milei en Diputados En sus tiempos de diputado, Javier Milei donaba su sueldo a través de un sorteo.

Consultado sobre esta situación durante su segunda conferencia de prensa, Adorni aseguró que esto "será una decisión del Presidente" y aclaró: "Entiendo que tiene que vivir". "No tengo una respuesta, pero entiendo que cobrará su sueldo", agregó.