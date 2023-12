El Gobierno exigirá "100% de presencialidad" para los trabajadores estatales

También ratificó que las primeras medidas serán anunciadas este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo. "Va a ir en línea con un fuerte recorte fiscal, con alguna expansión en las partidas sociales, y será acompañado seguramente con quita de privilegios que el presidente Milei dio la orden de realizar con urgencia", sostuvo.

Adorni añadió que el Presidente y los ministros coincidieron en "la necesidad del armado de un inventario general no solo de bienes y recursos físicos, sino también un inventario con el estatus de todo el personal de la administración nacional".

Embed - CASA ROSADA: ADORNI HIZO LOS PRIMEROS ANUNCIOS

En ese sentido, adelantó que "se va a revisar cada una de las contrataciones en virtud de encontrar contrataciones irregulares; se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios, y se van a revisar los contratos con universidades".

"Como último punto, se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo de la administración pública nacional", concluyó el vocero de la Presidencia.

Más temprano, Adorni había asegurado que "ningún empleado público debe estar preocupado por su puesto de trabajo". "El presidente Milei va a terminar con ese empleo político. Ese empleo va a dejar de existir", añadió.

Primeras medidas económicas: el Gobierno confirmó que se conocerán este martes

Por otra parte, Adorni no brindó mayores precisiones sobre las medidas económicas y explicó que el anuncio será este martes, a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.

Adorni adelantó que la "lógica de gastar más de lo que se tiene se terminó, el 'no hay plata' no es una frase hecha. No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal".

El vocero repitió las directrices que marcó Milei en su primer discurso como presidente y reafirmó que "van a terminar con esta Argentina de decadencia, con 45% de pobres, con una inflación que nos acompaña desde hace 21 años, que es un problema que la política ha generado y parece que no podemos salir".

manuel adorni Manuel Adorni evitó dar precisiones sobre las medidas económicas y adelantó que las anunciará el ministro Luis Caputo este martes. YouTube: Casa Rosada

En esta línea, durante el espacio para preguntas de la prensa, el vocero respondió a una pregunta de Adrián Salonia, periodista de C5N sobre cuándo se realizarán los tan esperados anuncios en materia de economía. "Este martes, en horario a definir, se van a hacer anuncios económicos por el ministro Luis Caputo", respondió.

Ante este panorama, Milei aseguró que se llevará a cabo un abrupto ajuste del Estado debido a que "no hay plata" y, además, se espera un lapso de "estanflación" que disparará los precios y estancará la actividad. Si bien Adorni no entró en detalles sobre cuáles medidas serán, explicó que los desafíos económicos son "enormes" y que el sistema tributario es uno de los principales desafíos".

En cuanto al comportamiento de los mercados y la reacción del dólar blue frente al nuevo Gobierno, el vocero presidencial sentenció que "algo que vamos a intentar terminar es sobre la futurología, vamos hablar sobre hechos ciertos".

El Gobierno explicó por qué no se transmitió la jura de ministros

Adorni también respondió a los cuestionamientos que hubo luego de que los nuevos funcionarios asumieran sus cargos a puertas cerradas.

Jura Karina Karina Milei fue nombrada secretaria general de la Presidencia.

"Fue un acto netamente administrativo. Los ministros tenían trabajo previo y posterior, al igual que el Presidente, que tenía reuniones", expresó Adorni, en sintonía con lo que se había informado durante la noche del domingo. "La situación de la Argentina es crítica, no hay nada que festejar. Es un evento privado", habían comunicado.

Milei le tomó la jura a los 9 ministros que lo acompañarán en su mandato. El acto protocolar se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada donde los titulares de las 9 carteras que encabezarán las áreas de Economía, Interior, Capital Humano, Seguridad, Defensa, Infraestructura, Cancillería, Justicia y Salud tomaron su cargo.