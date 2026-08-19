19 de agosto de 2026 Inicio
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El hermano de Manuel Adorni le dijo a la Justicia que se confundió y puso un cero de más en su declaración jurada

El diputado bonaerense por La Libertad Avanza, Francisco Adorni, acercó un escrito en la causa que lleva el juez Daniel Rafecas para explicar un supuesto error en una deuda de su declaración jurada de 2024. Está investigado por enriquecimiento ilícito.

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Francisco y Manuel Adorni.

Francisco y Manuel Adorni.

Francisco Adorni, el hermano de Manuel Adorni investigado por enriquecimiento ilícito, envió un escrito a la Justicia en el marco de esa causa donde aseguró que puso un cero de más en una deuda que declaró para el período de 2024 y eso fue lo que llevó al fiscal Guillermo Marijuan, quien pidió su indagatoria, a hacer una lectura equivocada de sus números.

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El juez Daniel Rafecas está a cargo de la causa y es quien debe definir si lo llama a declaración indagatoria o no. El diputado bonaerense había declarado una deuda inicial de $130 millones en la declaración jurada anual de 2024 y otra al cierre del período de $60 millones. El fiscal Marijuan dedujo de esos números que el exfuncionario redujo su deuda en unos $70 millones, un monto que no estaba explicado.

Sin embargo, en la explicación que acercó al expediente, el legislador de La Libertad Avanza señaló que los $130 millones eran, en rigor, $13 millones y que no existió tal reducción en la deuda, que es uno de los ejes del caso. Su argumento más fuerte es la declaración jurada de comienzo del período, en la que sí consignó una deuda de $13 millones.

"La explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez", explicó el hermano del vocero presidencial en su escrito y agregó: "También es coherente con la falta de lógica económica del resultado, si el propósito fuera mejorar artificialmente el patrimonio".

"La denuncia fue precisamente el acontecimiento que permitió advertir la inconsistencia más visible: una deuda inicial de $130 millones frente a los $13 millones informados en la declaración inicial. La reacción lógica ante el conocimiento de un error es revisar y corregir. Convertir esa reacción en prueba automática de ocultamiento genera un incentivo perverso: quien advierte una equivocación quedaría penalmente mejor situado si la mantiene", argumentó el diputado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

En la declaración jurada de 2025, Francisco Adorni ya había incorporado una rectificación de $24.5 millones en efectivo, de los cuales $21 millones correspondían, según dijo, a una herencia.

En qué otros cargos se desempeñó Francisco Adorni durante el gobierno de Javier Milei

Antes de desembarcar en la Legislatura tras las últimas elecciones legislativas, el hermano del jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo que depende del Ministerio de Defensa y administra y paga el sistema de retiros y pensiones del personal militar.

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