El Gobierno analiza judicializar la Ley de Financiamiento Universitario si el Congreso rechaza el veto de Javier Milei Aunque evitó dar precisiones, Manuel Adorni confirmó que desde el Ejecutivo no descartan ir a la Justicia en caso de que el oficialismo no consiga los votos para ratificar la medida del Presidente. Según el vocero presidencial, la norma no cumple con ciertas reglamentaciones que deben estar especificadas. Por







La oposición confía en que tiene los votos para rechazar el veto. Ámbito/Mariano Fuchila

A 24 horas de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno reveló este jueves que analiza judicializar la Ley de Financiamiento Universitario, en caso que el Congreso de la Nación rechace el veto del presidente Javier Milei, que ingresó al Congreso de la Nación. La oposición pidió una sesión especial para tratar el tema en el recinto el miércoles 9 de octubre.

La noticia fue adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa al confirmar que el Ejecutivo no descarta ir a la Justicia en caso de que el oficialismo no consiga los votos para ratificar la medida del Presidente. Para el funcionario, la norma no cumple con ciertas reglamentaciones que deben estar especificadas.

"No sabemos cual va a ser el futuro del veto, de la ley, si se va a sostener o no. Por supuesto que apelamos que se cumpla con la ley que especifica como debe aumentarse una partida y en ese caso para nosotros la ley está viciada de incumplimientos. No hay nada descartado", señaló en un primero momento el vocero. Para luego detallar: "Nosotros no descartamos absolutamente nada. La judicialización es una oportunidad como lo fue con el veto anterior. Es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad, es recurrir a la Justicia. No estoy diciendo que lo va hacer pero, ante la pregunta, es una posibilidad". adorni 1.JPG El vocero realizó el anuncio en su habitual conferencia de prensa. "Nosotros apoyamos como nadie la universidad pública, pero apoyamos también la no demagogia y que las cosas se discutan donde se deban discutir. El Presupuesto 2025 es un muy buen ámbito y si no quieren que ese sea el ámbito y prefiere una ley, que de esa ley surja como se va a financiar el gasto que quieren ejecutar simplemente", completó Adorni. La oposición pidió sesionar el próximo miércoles para rechazar el veto de Javier Milei a los fondos universitarios Por iniciativa de la Unión Cívica Radical (UCR), legisladores de la oposición hicieron oficial el pedido para que el próximo miércoles 9 de octubre en la Cámara de Diputados se trate el rechazo el veto del presidente Javier Milei a los fondos universitarios. El titular de la Cámara Baja Martín Menem deberá responder. El oficialismo no contaría con los votos para ratificar la decisión del Ejecutivo. Se espera una larga sesión en el recinto donde tanto el Gobierno como la oposición manejan números muy finos tanto para blindar el veto presidencial, como para rechazarlo. Pedido diputados Redes sociales Pedido diputados Redes sociales