El gobernador de Tierra del Fuego repudió la frase de Milei sobre Thatcher y las islas Malvinas

"Los británicos son ocupantes ilegítimos y no tienen que estar más en nuestra tierra. Margaret Thatcher no merece nuestra admiración. Ordenó el hundimiento del General Belgrano fuera del área de exclusión. Es la responsable de ese crimen de guerra", expresó Gustavo Melella.

En una entrevista otorgada al medio británico BBC que se conoció este lunes, el mandatario se refirió a las Malvinas y expresó: "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?".