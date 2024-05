El Gobierno intentó salir a aclarar los polémicos dichos de Javier Milei sobre las Malvinas

El Presidente había insistido en una entrevista en su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y había afirmado que "hubo una guerra y nos tocó perder". "Nada tiene que ver con que se ponga en tela de juicio si las islas son o no son argentinas", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El Gobierno debió aclarar los dichos de Javier Milei sobre las Islas Malvinas que causaron controversia este lunes, luego de que reafirmara su admiración por Margaret Thatcher . "Nada tiene que ver con que se ponga en tela de juicio si son o no son argentinas" , sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?", manifestó el libertario en una entrevista con la cadena pública de medios británica BBC.