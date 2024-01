“Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas uno responde como puede", agregó.

Luego, criticó las formas del mandatario: "No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. 'Los voy a fundir a todos', ¿quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa”.

"Río Negro, como la Patagonia, no son territorios que viven colgados del presupuesto nacional. Todo lo contrario, contribuyen a que la Argentina pueda encontrar los caminos que necesita, todos los días con su esfuerzo, trabajo y recursos”, explicó Pesatti.

Finalmente, manifestó que su provincia se merece el “máximo de los respetos. No estamos en una monarquía, estamos en una república. Y en una república federal".

La amenaza de Milei a los gobernadores: "Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos"

El jueves por la tarde se filtró que el presidente Javier Milei amenazó los gobernadores que le ponen objeciones al proyecto de Ley Ómnibus. "Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos", trascendió que le dijo a sus ministros en la reunión de Gabinete de este jueves.

La fuerte amenaza fue revelada por el diario Clarín y responde al enojo de Milei con los gobernadores, sin distinción partidaria, quienes le pusieron varios condicionamientos sobre la Ley Bases, específicamente sobre el tema retenciones.

Durante el encuentro con sus ministros el Presidente analizó las repercusiones políticas tras lograr el dictamen de mayoría con disidencias en Diputados sobre la Ley Bases, respaldó las amenazas de su ministro de Economía, Luis Caputo a los mandatarios provinciales y planteó un complejo escenario para de cara al conteo de votos en la Cámara baja.

Sus dichos se suman a los reflejado por el titular de la cartera económica que el miércoles volvió a lanzar una nueva amenaza contra las provincias al anunciar que se recortarán partidas si alguno de los artículos económicos de la Ley Ómnibus es rechazado.

"Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado", comunicó el funcionario a través de su cuenta de X (antes Twitter).