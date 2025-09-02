2 de septiembre de 2025 Inicio
Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina y crece la tensión judicial en Estados Unidos

La jueza de Nueva York desestimó la moción presentada para acotar el alcance del discovery. La Procuración del Tesoro calificó la resolución como “equivocada” y analiza alternativas legales de cara a la audiencia del 4 de septiembre.

Argentina recibió un nuevo revés en el juicio por la expropiación de YPF luego de que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazara la moción de reconsideración presentada por la Procuración del Tesoro, que buscaba limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables.

Este fallo se suma a la decisión emitida la semana pasada, cuando Preska también desestimó otro pedido argentino que intentaba evitar que el discovery alcanzara dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios. Ambas resoluciones generaron preocupación en el equipo jurídico que representa al país.

En su presentación, la Procuración del Tesoro sostuvo que los requerimientos cuestionados resultaban contrarios a la jurisprudencia vigente en los Estados Unidos y a la legislación argentina. Según explicaron, los planteos se apoyaron en “abundante jurisprudencia relevante” que, a criterio del organismo, no fue tenida en cuenta por la jueza.

Desde el organismo conducido por Rodolfo Barra consideraron que las resoluciones de Preska son “equivocadas” y adelantaron que ya se encuentran evaluando las vías procesales adecuadas para su impugnación. Estas medidas se enmarcan en la estrategia general de defensa que la Argentina lleva adelante en este litigio internacional.

En este contexto, este jueves se celebrará en Nueva York una audiencia previamente fijada en el marco del seguimiento del proceso de discovery, en la que se espera que ambas partes expongan nuevas posiciones y que se definan los pasos a seguir en una causa que mantiene en vilo a la administración nacional.

El caso YPF, iniciado tras la expropiación de la petrolera en 2012, involucra reclamos multimillonarios por parte de fondos de inversión que demandaron a la Argentina ante tribunales estadounidenses. “La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, empleando todos los recursos legales disponibles”, señaló la Procuración en un comunicado oficial difundido tras conocerse el fallo.

De esta manera, el Gobierno nacional buscará intensificar su estrategia jurídica en los Estados Unidos, mientras que la definición final del caso continúa en manos de la Justicia de Nueva York.

