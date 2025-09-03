Sorpresa en el rating de septiembre: el canal que dio el batacazo y compite mano a mano con un tanque de la tarde Telefe continúa siendo el canal más visto y, además, ya se puede confirmar que será el gran triunfador del 2025, mientras que el resto de los canales luchan por permanecer en sus puestos. Ignacio Rodríguez









A pocos meses de cerrar el 2025, los canales de aire ponen sus últimas fichas para asegurarse un lugar en la competencia. El balance de septiembre dejó certezas, sorpresas y también preocupaciones en la televisión argentina.

Telefe continúa siendo el canal más visto y ya se perfila como el gran ganador del año. Sin embargo, en las últimas semanas su liderazgo mostró algunas fisuras. La Voz Argentina atraviesa una crisis de audiencia con números más bajos de lo esperado. A esto se suma el desplome del programa de Georgina Barbarossa, ahora conducido por Roberto Funes Ugarte, que perdió gran parte de su público habitual. Marley, en tanto, no logra recuperar la confianza del público y Por el Mundo quedó lejos de sus históricas marcas.

marley 1 Otro caso llamativo es Pasapalabra: tras haberse emitido de lunes a lunes, el ciclo sufrió un notable desgaste y promedió apenas 4 puntos. Pese a los ajustes en la grilla, el formato no logró repuntar.

En El Trece, el panorama es distinto. El prime time mejoró sus números gracias a Buenas Noches Familia, que alcanzó promedios de 6 puntos. En cambio, Mario Pergolini mantiene resultados moderados entre 3,5 y 4,5 puntos, lo que, en comparación con otros horarios, se considera aceptable. Sin embargo, las tardes siguen en crisis: Los 8 escalones con Pampita no logra superar los 2 puntos y las mañanas se hunden con Mujeres Argentinas y Puro Show.

Guido Kazka Captura El Nueve también dio que hablar: su noticiero central logró un repunte notable y llegó a ganarle en varias ocasiones a SQP de Yanina Latorre en América TV. Además, consiguió competir de manera directa con Amor a cualquier precio (Telefe) y Ahora Caigo (El Trece), llegando incluso a posicionarse en el segundo lugar de la franja.