Está en Netflix, es una serie adictiva y todo el mundo la debe ver

Una producción española, basada en un caso policial real, se instaló entre lo más visto de la plataforma de streaming por su intensidad y actuaciones destacadas.

Esta serie española de Netflix se basa en un crimen que conmocionó al país.

El catálogo de Netflix sumó una propuesta que rápidamente escaló posiciones en el ranking mundial. Se trata de El cuerpo en llamas, una serie que combina acción, drama y suspenso, y que en pocos días se consolidó como una de las más vistas en la plataforma. El fenómeno no solo responde a su narrativa atrapante, sino también a la fuerza de su elenco y a la crudeza de la historia que toma como base.

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
La trama está inspirada en un crimen ocurrido en España que conmocionó a todo el país. A lo largo de los capítulos, la investigación se cruza con la vida íntima de los protagonistas, ofreciendo una mirada donde lo policial se entrelaza con lo emocional. Este enfoque genera una tensión constante que mantiene al espectador atento de principio a fin.

El éxito de la producción también se explica por las interpretaciones de Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez, dos figuras de renombre internacional que aportan realismo y profundidad a sus personajes. Junto a ellos, un sólido equipo actoral da forma a una historia que se alimenta de giros inesperados y mantiene siempre el suspenso.

El cuerpo en llamas
Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez encabezan el elenco con actuaciones destacadas.

Netflix: sinopsis de El cuerpo en llamas

La serie cuenta con ocho episodios que se inspiran en el asesinato del guardia urbano Pedro Rodríguez, hallado calcinado en 2017 dentro de un coche en las afueras de Barcelona. Cada capítulo avanza en la reconstrucción del caso, mostrando cómo los vínculos entre la víctima, su pareja Rosa Peral, interpretada por Corberó, y el también policía Albert López (Gutiérrez) generan un triángulo de tensiones que conmocionó a España.

Tráiler de El cuerpo en llamas

Reparto de El cuerpo en llamas

Además de Corberó y Gutiérrez, el elenco se completa con José Manuel Poga, en el papel del agente de policía Pedro, y Isak Férriz, que encarna a Albert, ambos fundamentales para sostener la tensión narrativa. También participan Eva Llorach, Raúl Prieto, Pep Tosar, Mamen Duch y Guiomar Caiado, consolidando un equipo diverso que aporta diferentes matices a la historia.

