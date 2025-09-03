La impresionante transformación de Lady Gaga: así se veía años atrás Desde sus inicios con excentricidades hasta sus actuales apuestas sofisticadas, la artista dejó huella con cada etapa de su carrera.







La transformación de Lady Gaga siempre estuvo en el centro del debate, no solo por su estilo rupturista en la moda, sino también por los cambios físicos que atravesó a lo largo de los años. Su imagen se convirtió en un reflejo de esa búsqueda constante de innovación, entre la excentricidad escénica y las decisiones estéticas que ella misma reconoció públicamente.

Desde sus inicios con el álbum The Fame en 2008, cada aparición sorprendía con un despliegue de looks provocadores que iban desde pelucas y cejas teñidas hasta vestuarios conceptuales, como el recordado vestido de carne en los MTV Video Music Awards de 2010. Esa etapa la instaló como ícono pop, aunque también puso bajo la lupa su apariencia física.

La propia artista confesó haber atravesado una etapa de adicción a las inyecciones faciales, sobre todo antes del lanzamiento de Applause (2013). Aunque luego aseguró haber dejado atrás esa práctica, sus labios y rasgos faciales continuaron siendo objeto de especulación mediática. Con el tiempo, aquella estética excesiva dio paso a un estilo más sofisticado y realista, consolidando una imagen que combina elegancia con la rebeldía que siempre la distinguió.

Lady Gaga antes @ladygaga Los looks de Lady Gaga y Jenna Ortega que fueron furor La Graveyard Gala en Nueva York, organizada por Netflix y Spotify, reunió a la música y la moda en un mismo escenario. En este evento, Lady Gaga y Jenna Ortega se convirtieron en protagonistas indiscutidas gracias a sus impactantes elecciones estilísticas.

Jenna Ortega optó por un vestido gris jaspeado, de silueta ajustada y con detalles drapeados, complementado con un corpiño de encaje negro, joyería plateada y un peinado efecto wet. Su maquillaje gótico, con ojos intensamente delineados, reforzó la estética oscura que suele acompañar a su personaje en Merlina.

Por su parte, Gaga eligió un vestido negro de inspiración barroca, con transparencias, mangas abullonadas y falda estructurada, adornado con pedrería plateada. El look se completó con botas de plataforma XXL y un tocado que simulaba alas de murciélago, sumado a un sombrero verde que acentuó el dramatismo. Su peinado de bucles platinados y un make up teatral sellaron la propuesta. Lady Gaga y Jenna Ortega La presentación de Lady Gaga junto a Jenna Ortega en la gala organizada por Netflix y Spotify mostró la fusión perfecta entre música, moda y teatralidad. @Netflix La velada contó también con la presencia de actrices del elenco de la serie, como Emma Myers y Joy Sunday, quienes apostaron por estilismos más juveniles y desenfadados, en sintonía con el clima festivo de la gala.