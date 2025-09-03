IR A
María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

La cantante argentina participará en una nueva temporada del reality en un panel renovado y estará acompañada por un reconocido artista.

Instagram

El reality La Voz tiene un formato internacional y no solo se emite en Argentina, sino que también en otros países. Precisamente, en la edición de España se sumará la cantante argentina María Becerra y será co-coach del jugado Sebastián Yatra en el ciclo emitido en Atena 3.

El anuncio se realizó durante la presentación oficial de la temporada del programa en el FesTVal de Vitoria. En este nuevo año, conducida por Eva González, como todas las ediciones, y los jurados serán Pablo López, Malú, Mika y Sebastián Yatra.

Al igual que la participación de Becerra, quien estará con Yatra, Carla Morrison estará con Mika, Chiaria Oliver con Pablo López y Joaquina con Malú. Lo que buscan hacer es aportar nuevas perspectivas y enriquecer la experiencia de los concursantes durante las Batallas.

Esta edición tendrá cosas innovadoras como el “megabloqueo” que permite bloquear a sus compañeros cuando se giran por un mismo talento. También estará “llego y canto” para aspirante que creían haber quedado afuera, pero son llevados por sus familias a decidir si se presentan cante los jurados.

También el “botón de arrepentimiento”, que ofrece a los miembros del jurado dar una segunda oportunidad a los participantes que no seleccionaron en un primer momento.

En cuanto a la participación de Becerra, Yatra explicó: “Es de mis artistas favoritas que ha salido en los últimos años. Ella es de Argentina, es tremenda compositora, cantante y es una persona demasiado espontánea y auténtica y que creo que le va a sumar mucha chispa y alma al programa. Ella es María Becerra”.

