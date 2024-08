El fuerte cruce entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine: "Marche una pastillita psiquiátrica"

La legisladora libertaria apuntó contra su compañera de bloque, en medio de la interna del partido y renovando viejas rencillas: "No supera no ser la elegida (otra vez). Seguí participando", expresó.

La diputada oficialista Marcela Pagano se despachó con fuertes acusaciones contra su compañera de bloque Lilia Lemoine en un cruce por redes sociales donde revivieron viejas rencillas dentro del partido de La Libertad Avanza: " Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó ", expresó Pagano.

En su cuenta de X (exTwitter), la experiodista continuó con el ataque: "Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba. Como anda vociferando en todos lados sobre el material 'confidencial' que tiene", manifestó. Además, agregó: " O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo Lilia Lemoine, ni a vos ni a tu verdadero jefe" , finalizó.

Por su parte, Lemoine no tardó en contestar: “No tengo miedo de decirlo. Pagano amenazó con denunciarme”, manifestó la diputada, quien hacía horas se había cruzado con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, respecto a la reapertura de todas las causas de víctimas del terrorismo.

marcela pagano

"Yo renuncié a una comisión después de una humillación pública de la diputada Pagano, hace semanas que tiene pinneado un post denigrándome. Esta es la razón por la cual tuvo que dejar el periodismo. Nota: si les presenta una "amiga", no acepten!", respondió Lemoine, en un cruce insólito en redes sociales. A lo que Pagano concluyó: "No supera no ser la elegida (otra vez). Seguí participando".

Cabe recordar, que la diputada Marcela Pagano terminó bajo la lupa en La Libertad Avanza, luego de haber enfrentado a Martin Menem, tras querer encabezar la Comisión de Juicio Político a contraindicación de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Un hecho que fragmentó al bloque LLA, descabezando a Oscar Zago como jefe del bloque, que termino separándose con el MID.

pagano

La Libertad Avanza y una interna que no para de crecer

El resquebrajamiento de la Libertad Avanza sigue sumando nuevos capítulos. El abandono de la diputada Lourdes Arrieta a la bancada del partido, tras el escándalo que se generó a partir de la visita de legisladores libertarios a genocidas presos en la cárcel de Ezeiza, fue uno de los primeros escándalos en LLA.

Luego, la expulsión del senador formoseño Francisco Paoltroni del bloque de la Libertad Avanza por "diferencias irreconciliables", tras un comunicado que los legisladores libertarios de la Cámara Alta enviaron a la presidenta del Senado. Y por último, la dura interna que tiene como protagonistas al presidente Javier Milei y su hermana Karina con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Otras diputadas en la mira son Rocio Bonacci y Marcela Pagano, quienes también podrían ser expulsadas del bloque. Según argumentan desde el Gobierno, ninguno responde al Poder Ejecutivo y transitan su propio camino político.