El Frente de Izquierda lanzó sus candidaturas para las elecciones en la Provincia

Nicolás del Caño Del Caño encabezará la lista por la Tercera Sección de la Provincia.

La presentación incluyó también otras figuras relevantes: en la Octava Sección, la médica Laura Cano será la principal candidata, mientras que en la Quinta Sección estará al frente el dirigente marplatense Alejandro Martínez.

Las listas del FIT-U estarán presentes en las ocho secciones electorales y en más de 100 municipios, con candidaturas a concejales y legisladores provinciales que, según destacaron, están conformadas por activistas, trabajadores, referentes sindicales y sociales.

Durante la conferencia, la dirigencia del FIT-U remarcó su rechazo tanto al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei como al rol del oficialismo bonaerense, al que acusaron de actuar como “correa de transmisión” de las políticas del Ejecutivo nacional. “El supuesto escudo que Kicillof dice ser frente al ajuste es solo discurso. En los hechos, se acomoda al plan del FMI”, expresaron.

Del Plá sostuvo que su campaña “es la expresión política de todas las luchas en curso: desde los trabajadores del Garrahan, hasta los docentes que enfrentan las paritarias de hambre de Kicillof y Baradel. En las fábricas, en los hospitales, en los barrios, hay resistencia al ajuste. Cada voto al Frente de Izquierda refuerza esa pelea. No sólo enfrentamos a Milei, sino también a las burocracias sindicales que han paralizado a los trabajadores frente a este brutal ataque”.

romina del pla.jpg Del Plá será candidata por la Primera Sección.

Por su parte, Del Caño cuestionó duramente al gobierno nacional y a los bloques que lo sostienen, argumentando que “la motosierra no fue contra la casta, fue contra los jubilados, los docentes, la salud pública y la comida en las escuelas. Y encima, cuando se protesta, reprime. Pero Milei no actúa solo: lo sostienen el PRO, la UCR y sectores del peronismo que votan sus leyes o se acomodan al oficialismo. Mientras tanto, Kicillof dice ser un escudo, pero millones de familias sufren la crisis habitacional, los hospitales colapsan, las escuelas no tienen gas, y los salarios están por el piso”.

También fueron presentados otros nombres que integran las listas del frente. Néstor Pitrola será candidato en la Primera Sección Electoral; Luana Simioni, trabajadora social y secretaria general de ATE en IOMA, encabezará la lista de concejales en La Plata; Pablo Giachello, referente provincial del Partido Obrero, será candidato a diputado en la Tercera Sección; y en La Matanza, la docente Natalia Hernández liderará la lista de concejales junto a Juan Romero, dirigente del Suteba Multicolor y exconcejal. En Lomas de Zamora, el docente Miguel Pallarols será el primer candidato a concejal.