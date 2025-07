Alianza PRO - La Libertad Avanza en Provincia: el cierre de listas profundiza el malestar de un sector amarillo y acelera la salida de intendentes

Al comunicarlo en redes sociales, Martínez compartió que “Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión en la provincia” y que “es momento de unir esfuerzos con quienes comparten la manera de trabajar y mostrar resultados”, al tiempo que resaltó que los vecinos “necesitan más de la gestión que de las discusiones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMartinezPerga/status/1945572383919665387&partner=&hide_thread=false Quiero contarles que, junto a mi equipo, decidimos sumarnos al espacio HECHOS.

El 7 de septiembre elegimos concejales y diputados provinciales. Es el momento de defender lo hecho y seguir trabajando por Pergamino.



Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión en la provincia.… — Javier Martínez (@JMartinezPerga) July 16, 2025

En sintonía, este jueves el intendente de Puan, Diego Reyes, confirmó la misma decisión en el programa Ahora Dicen de Futurock: “Obviamente había una idea de lograr un acuerdo que nos convenga a todos. En mi caso la gente de LLA es oposición y yo tengo que lograr gobernabilidad con concejales que acompañen mis decisiones, no puedo meter a la oposición en nuestra propia lista. En los lugares donde no pudo llegarse a un acuerdo tenemos la libertad de ir por otro lado porque tenemos que priorizar la gestión. Mi trabajo día a día es con el vecino, no una cuestión electoralista”. Reyes se sumaría a la lista Potencia de María Eugenia Talerico.

Dentro de los 13 municipios que Ritondo había contado como parte del acuerdo, también genera incertidumbre lo que pueda pasar en otros distritos como Junín y 9 de Julio, en este último caso con una relación muy tensa con los libertarios. Ante la posibilidad de nuevas fugas, desde una de las jurisdicciones aclaran que cada decisión de los intendentes es “personal” y que "no hay un acuerdo general", sino que “cada distrito viene teniendo una negociación diferente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/probuenosairesp/status/1942928761093021702&partner=&hide_thread=false Todos los intendentes del PRO integran el frente con La Libertad Avanza. pic.twitter.com/Re7ezEUacm — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) July 9, 2025

Desde el armado del PRO insisten en responsabilizar a cada intendente, ya que aseguran que el acuerdo no fue “verticalista” entre los negociadores de cada espacio. “No sé por qué no se pudo llegar a un acuerdo. Si es porque no se pudo, porque no se quiso o por qué. La decisión se respeta, pero no se comparte. Con el diario del lunes veremos si fue buena o no”, analizan fuentes cercanas al sector a C5N.

Uno de los máximos promotores de la alianza, el diputado nacional Diego Santilli, a quien descartan de la discusión provincial y ubican directamente en la parada de octubre, cuestionó públicamente las salidas, al señalar que “no hay espacio para divisiones” en un distrito donde el peronismo es fuerte.

La mirada en CABA y el Congreso

El cortocircuito en la provincia de Buenos Aires también genera interrogantes sobre lo que pueda suceder en el armado nacional en la ciudad de Buenos Aires, en un distrito donde el presidente Javier Milei mantiene una disputa abierta con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, cercano a varios intendentes. El triunfo de los libertarios en las elecciones porteñas tensó más la cuerda y parece difícil encontrar una negociación equilibrada.

Lo cierto es que el presidente del PRO, Mauricio Macri, dio libertad de acción en cada una de las jurisdicciones, con la condición de llegar a un acuerdo “digno”, una situación que es diferente en cada distrito, razón por la cual hay provincias donde se está construyendo un frente y otra donde no.

En este escenario, dentro del armado porteño la diputada nacional, María Eugenia Vidal, tiene en claro que si hay un acuerdo entre el PRO y LLA ella no será candidata en la Ciudad. La decisión pone de manifiesto las diferencias entre los distintos sectores del espacio, en donde el propio Mauricio Macri promovería el acuerdo en la cuna del Pro. Más allá de la letra chica de las negociaciones, Vidal no comparte los agravios y la falta de institucionalidad del Gobierno.

Los reparos se pueden observar en el último informe de Fundación Pensar, presidida por Vidal, donde, en sintonía con informes previos, se reiteran cuestionamientos a ciertos aspectos del Gobierno. En el documento, Vidal plantea una Argentina de “ganadores y perdedores”, donde si bien reconoce la baja de inflación y apoya el rumbo económico, advierte que “trabajando más nos alcanza para cada vez menos”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fpensar/status/1945581237571035442&partner=&hide_thread=false YA SALIÓ EL INFORME MENSUAL DE LA FUNDACIÓN PENSAR



Un análisis sobre los efectos del programa económico del gobierno de La Libertad Avanza a un año y medio de su implementación.



Suscribite acá: https://t.co/y8tXWce6l5 pic.twitter.com/229y6KnGy8 — Fundación Pensar (@fpensar) July 16, 2025

En este mapa de ganadores y perdedores, remarca que “entre los perdedores están las actividades que más generan empleo en nuestro país, como la industria y la construcción”, mientras subraya que “no es sorpresa que el desempleo haya subido a 7,9% en el primer trimestre de 2025, ni que la tasa de informalidad haya vuelto a aumentar hasta alcanzar el 42%, o que el consumo masivo siga a la baja”.

Ganadores y Perdedores

Sobre el programa económico libertario, habla de una situación de “costos”, ya que “el salario real cayó 6% en términos reales y 12,6% si se considera lo que le queda a una persona después de pagar sus gastos fijos (servicios, expensas, transporte, etc)". El documento también hace especial hincapié en la situación de los jubilados, “cuyo ingreso acumula una caída de 4,7% desde diciembre de 2023”, y en los sectores más pobres, donde a pesar del aumento de la Asignación Universal por Hijos, “también vieron sus ingresos caer”.

JUBILACIONES

Hacia el final, y en lo que se puede leer como una advertencia para Milei, el informe habla de qué hacer para que “nadie se quede en el camino” y pone el eje en que “no se resuelve ni con magia ni con equilibrios espontáneos: se resuelve con gestión, llevando el presupuesto al Congreso para discutir prioridades de gasto y cómo se financian con seriedad”, en una clara crítica al accionar del Ejecutivo. “La improvisación da lugar a la discrecionalidad que siempre termina en conflicto de intereses, donde se mezclan especulaciones electorales y defensas genuinas de quienes ya no pueden seguir perdiendo y esperando”, concluye.