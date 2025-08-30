30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

En medio del escándalo de ANDIS, Eduardo Menem defendió a "Lule" y su familia: "Es una campaña de desprestigio"

El exsenador, padre de Martín Menem y tío del asesor de Karina Milei, aseguró que se está "manoseando" el apellido y "condenando de antemano". "Hay que ser muy cuidadoso hasta que se expida la justicia", sostuvo.

Por
Menem aseguró que su familia está bajo ataque.

Menem aseguró que su familia está "bajo ataque".

El exsenador Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos Menem, defendió a su familia en medio de las denuncias por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y aseguró que su apellido sufre una "campaña de desprestigio" porque se lo condena "de antemano".

El allanamiento en Suizo Argentina terminó alrededor de la medianoche.
Te puede interesar:

Escándalo de las coimas: qué encontraron tras los allanamientos en la droguería Suizo Argentina

Su familia quedó implicada de lleno en el escándalo que desataron los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo: su sobrino, Eduardo "Lule" Menem, es subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y responde directamente a Karina Milei; su hijo, Martín Menem, preside la Cámara de Diputados.

"Están manoseando de más mi apellido y el de mi familia. Tienen que ser más cuidadosos. En la historia reciente del país hubo muchos casos donde se hicieron denuncias falsas y mancillaron nombres, como lo que pasó con el exgobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz. ¿Quién devuelve la mancha que dejan?", cuestionó en LN+.

"Acá están condenando y manoseando nuestro apellido de forma maliciosa. No es la forma en la que se tiene que tratar. Me siento agraviado", insistió el exlegislador. En este sentido apuntó contra Elisa Carrió, quien tildó al gobierno de su hermano de "corrupto", pero señaló que "también hay otros que son carancheros".

Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

"Lule" y Martín Menem junto a Karina Milei y Diego Spagnuolo.

"No somos ningún clan. Somos una familia honorable, descendientes de un inmigrante que trabajó en el país, que triunfó, se hizo empresario y nos dio la educación. Defiendo mi apellido, mi familia, el honor de mis hijos y nietos, que se ven perjudicados por esta campaña de desprestigio que no tiene ningún fundamento serio", sostuvo.

Menem afirmó que "están condenando antes de que la Justicia se pronuncie" y pidió "ser muy cuidadoso hasta que se expida la justicia", pero no dio precisiones acerca de quiénes estarían detrás de esta campaña. "No sé ni me interesa; no me voy a meter en el barro de la política ni del periodismo", concluyó.

Coimas en Discapacidad: el 65% de los argentinos cree que Karina Milei y Martín y Lule Menem deberían renunciar

Una reciente encuesta de la consultora de opinión pública y comunicación política Zubán Córdoba y Asociados reveló que el 56% de los argentinos considera que el presidente Javier Milei debería ser sometido a juicio político por el escándalo de las coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia de Discapacidad (ANDIS).

El estudio, realizado en 1.200 personas mayores de 16 años, confirmó que la crisis política desatada en el seno del gobierno de La Libertad Avanza golpeó la confianza en la sociedad, la economía y su base electoral. En cuanto a la hermana del Presidente, un 65,5% está de acuerdo en que Karina Milei y los primos Eduardo "Lule" y Martín Menem renuncien y se sometan a la Justicia, mientras que solo un 29,5% lo rechaza.

Embed - COIMAS en DISCAPACIDAD: el 56% cree que MILEI debería ser sometido a JUICIO POLÍTICO

Noticias relacionadas

“Nosotros condenamos cualquier actitud violenta por cualquiera de las partes, aseguró Carlos Bianco. 

El Gobierno bonaerense cuestionó a Bullrich: "Si tiene pruebas de que organizamos violencia, que las muestre"

Los rectores universitarios se reunieron en un plenario en Rosario.

Universitarios en lucha: anunciaron una nueva marcha federal si Milei veta la Ley de Financiiamiento

play

Diego Giacomini: "En las cosas que le importan, Javier Milei es el jefe"

play

Nancy Pazos: "Tras el Karinagate, Milei es un rey que está desnudo"

play

Coimas en Discapacidad: el 65% de los argentinos cree que Karina Milei y Martín y Lule Menem deberían renunciar

Karina Milei y Manuel Adorni.

Adorni habló de los audios de Karina Milei: "Estamos ante un escándalo sin precedentes"

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

El secreto está en la moderación y en saber detectar las señales de alerta que envían las uñas.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

Hace 8 minutos
La elección correcta del producto es clave para conseguir un resultado eficaz y seguro.

Esta experta en limpieza reveló el truco para quitar todas las manchas del piso: "Limpia y seca súper rápido"

Hace 10 minutos
El relato de la novia generó miles de reacciones en redes sociales.

Viajó a Brasil, sintió una molestia en el pie y el médico le reveló lo peor: qué tenía

Hace 12 minutos
¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto.

¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto

Hace 14 minutos
Conocé las formas de reciclar y hacer juguetes únicos para los más pequeños

Estas son las mejores ideas para reciclar elementos perdidos de tu casa y generar juguetes para los niños

Hace 14 minutos