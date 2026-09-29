29 de septiembre de 2026 Inicio
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La primera sorpresa de Lionel Scaloni: quiénes son los tres jugadores que quedaron afuera de la Selección

En la previa del amistoso contra Bolivia en Córdoba, el DT sorprendió al confirmar que tres futbolistas fueron desafectados de la lista de convocados. La decisión se conoció horas antes del debut de la Selección en esta fecha FIFA y reconfigura el plantel albiceleste.

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Lionel Scaloni confirmó a los capitanes Cristian Cuti Romero

Lionel Scaloni confirmó a los capitanes Cristian "Cuti" Romero, seguido por Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez para los tres amistosos.

A horas del partido con Bolivia en Córdoba, el cuerpo técnico de la Selección argentina realizó una modificación en su lista de jugadores: tres futbolistas fueron desafectados de los convocados y no estarán en el debut de esta fecha FIFA. La decisión, confirmada por Lionel Scaloni en conferencia de prensa, reconfigura el plantel albiceleste y agrega suspenso sobre la formación titular que todavía no está definida.

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El cuerpo técnico metió mano en la lista y a través de la cuenta oficial confirmó que Tomás Palacios (Estudiantes) y Leonel Flores (Boca) fueron liberados para volver a sus clubes y disputar la fecha 11 de la Liga Profesional, mientras que Tobías Andrada (River) quedó desafectado por una molestia muscular.

Palacios y Flores regresarán al predio de Ezeiza una vez cumplidos sus compromisos locales, pero Andrada continuará con la recuperación junto al cuerpo médico millonario. Así, de los 35 convocados iniciales, Scaloni se queda con 32 nombres para encarar el primer amistoso de esta fecha FIFA en Córdoba.

Durante la fecha FIFA, el fútbol no se detiene en casa y el Torneo Clausura arranca este viernes con la jornada 11 y varios equipos ya piensan en cómo reacomodar sus planteles tras las convocatorias.

Lionel Scaloni sigue hasta el 31 de diciembre

Tras afirmar que evaluaría su continuidad a fin de año cuando se le terminase el contrato con la AFA, el DT volvió a referirse a su futuro en la conferencia de prensa previa a los partidos entre los que estará el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste. El DT aseguró que abrió "la chance" de sentarse a hablar sobre su continuidad porque vio "la posibilidad de poder competir y poder armar algo lindo como se armó" y remarcó que tras la final del Mundial de Norteamérica 2026 repensó "bien" el tema deportivo.

"El tema deportivo es fundamental, sin olvidar lógicamente el económico, pero el deportivo es fundamental: analizar qué nos queda y qué es lo que viene y estamos ilusionados con eso", reveló el DT este martes en la conferencia de prensa previa a los partidos entre los que estará el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Matías Manna (videoanalista), Pablo Aimar (ayudante), Luis Martín (preparador físico), Scaloni (DT), Walter Samuel (ayudante), Roberto Ayala (ayudante), Martín Tocalli (entrenador de arqueros), y Juan Tamone, el PF alterno.

Matías Manna (videoanalista), Pablo Aimar (ayudante), Luis Martín (preparador físico), Scaloni (DT), Walter Samuel (ayudante), Roberto Ayala (ayudante), Martín Tocalli (entrenador de arqueros), y Juan Tamone, el PF alterno.

Por último, el oriundo de Pujato negó el rumor de que había sido contactado por el Club Atlético River Plate para hacerle una propuesta y ratificó: "Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie".

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