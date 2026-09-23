23 de septiembre de 2026 Inicio
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El PRO cuestionó el ajuste en Discapacidad en el Presupuesto 2027: "El Gobierno se equivocó"

El espacio presidido por Mauricio Macri criticó los recortes en el sector y advirtió que el proyecto que fija las pautas económicas del próximo año contiene "cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones".

Por
Mauricio Macri

Mauricio Macri, presidente del PRO.

El PRO se despegó del ajuste del Gobierno en Discapacidad y advirtió que la administración libertaria "se equivocó" al presentar el Presupuesto 2027 que contempla un nuevo recorte en el sector, aunque luego el oficialismo dio marcha atrás y consiguió un dictamen de mayoría en un proyecto en la Cámara de Diputados.

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En un comunicado, el espacio amarillo cuestionó las medidas del Gobierno sobre Discapacidad, aunque firmó el dictamen impulsado por La Libertad Avanza. "Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos", remarcó.

"En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones", subrayó el partido encabezado por el expresidente Mauricio Macri.

En tal sentido, advirtió que la postura que debería adoptar la administración libertaria: "La discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas. Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos".

Discapacidad: con ayuda de los aliados, el oficialismo logró dictamen de mayoría

El oficialismo consiguió este miércoles dictamen de mayoría para su proyecto sobre discapacidad, con 42 firmas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. El despacho contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. El MID, Producción y Trabajo de San Juan, los diputados de Argentina Federal de Salta y Misiones y La Neuquinidad, acompañaron en disidencia.

En paralelo, el dictamen que prorroga la emergencia en discapacidad reunió 36 firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y la izquierda.

El resultado expuso una de las principales tensiones que atravesaron el debate: varios de los diputados que habían acompañado el emplazamiento para que las comisiones tratarán la prórroga de la emergencia, respaldaron el despacho del oficialismo. Oscar Herrera Ahuad, Eduardo Falcone, Bernardo Biella y Karina Maureira, que habían votado aquel emplazamiento, no intervinieron durante el plenario.

El giro del Gobierno fue uno de los puntos más señalados por la oposición. Los diputados que firmaron la prórroga de la emergencia repasaron el camino que recorrió la iniciativa: las sucesivas votaciones en el Congreso, el veto del Ejecutivo y la posterior inclusión en el Presupuesto 2027 de un capítulo que avanza en sentido contrario a la protección vigente para las personas con discapacidad.

Ahora, el oficialismo presentó el proyecto que retoma buena parte de los cambios que la oposición había logrado convertir en ley durante 2025, aunque elimina la emergencia. “Una emergencia puede ser una herramienta excepcional, pero no puede convertirse en la forma permanente de garantizar derechos”, sostuvo la diputada Laura Rodríguez Machado.

El proyecto que consiguió dictamen mantiene algunos de los principales elementos que habían sido incorporados en la discusión sobre la emergencia en discapacidad. Entre ellos, sostiene la universalidad del nomenclador y el mecanismo de actualización mensual de los aranceles. También mantiene las pensiones para las personas con discapacidad.

La diferencia central está en que el oficialismo propone abandonar el esquema de emergencia como herramienta permanente. En ese sentido, Rodríguez Machado defendió la idea de establecer un régimen que garantice las prestaciones sin mantener una emergencia vigente de manera indefinida.

La discusión, sin embargo, no queda cerrada con el dictamen. Mientras el capítulo 6 del Presupuesto siga formando parte del proyecto enviado por el Ejecutivo, conviven dos definiciones contradictorias sobre el futuro del sistema: por un lado, el nuevo proyecto que el oficialismo presenta como superador y, por otro, las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027.

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