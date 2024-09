Santiago Cúneo: "La interna Milei-Villarruel es únicamente por el indulto que le deben a los milicos"

"Hay que considerar que estos grupos tienen financiamiento que provienen de los botines de guerra, que vienen de la nefasta dictadura y del ejercicio de la patota que se quedó con bienes como Papel Prensa. Cuentan con recursos y muchísimo efectivo", describió Cúneo en Argenzuela. Sin embargo, advirtió que "Astiz no quiere la libertad porque sino lo extraditan a Francia por el secuestro, tortura y muerte de las monjas francesas. Lo que quiere es condena domiciliaria, para que no lo puedan extraditar".

Milei Villarruel Villarruel y Milei durante los tiempos que compartieron en la Cámara de Diputados.

En tal sentido, durante la entrevista con Jorge Rial, el comunicador expuso el motivo por el cual Villarruel llegó a ser la compañera de fórmula: "No iba a ser la candidata a vicepresidenta, era otra, repentinamente fue sacada del circuito y aparece Villarruel. Ese cambio vertiginoso fue cuando Milei necesita renovar su caja política, necesitaba dinero nuevo y ese fue Villarruel a cambio de indulto".

El problema es que Milei es una persona con enfermedad mental, tiene que ser tratado, no es una persona normal, no está en su sano juicio

"Villarruel es la empleada de Astiz, que es la Marina, el heredero de Massera e Isaac Rojas. Villarruel es el bombardeo a la Plaza de Mayo, el derrocamiento a Perón, es Braden, es la Noche de los lápices. Por eso no hay posibilidad de filtrarla hacia el nacionalismo peronista (...) Si nos confundimos vamos a desaparecer", detalló Cúneo acerca del rol de la presidenta del Senado y despejó la chance de un acercamiento al peronismo.

"La Libertad Avanza es un nido de corrupción"

Santiago Cúneo apuntó contra la organización del oficialismo y la manera en la que forjó: "La Libertad Avanza es un nido de corrupción, se organizó con toda la escoria social que no encontraba canalización política. Producto de los errores del Gobierno anterior, encontró una posibilidad comunicacional, ya que un empresario, que se llama Eurnekian, levantó los teléfonos para generar las posibilidades mediáticas de Milei".

En la misma línea, el periodista remarcó que "atrás de ese plan de negocio, se organizó una patota, que tiene principios de amoralidad" y cuestionó al Presidente y a la diputada Lilia Lemoine: "Milei creyó que era Walt Disney, hacer payasadas en la tv, construir un personaje, delirar y mientras tanto diversión sexual dentro de sus posibilidades, que son pocas. Necesitaba que lo ayuden y dentro de ello esta chica hizo de acompañante terapéutica. Así llega a diputada. No es la única".