Rocío Bonacci, tras la visita de diputados libertarios a genocidas: "Lilia Lemoine es una presidenta de bloque de facto"

"Me duele que se nos apunte con el dedo libremente sin saber. A muchos compañeros les endulza con el oído. Tuve una muy buena relación con ella pero empecé a notar que hablaba mal de algunas compañeras y después las abrazaba. Lemoine intenta echarle el fardo a Villarruel y no sé el motivo", arremetió en esta línea, en el programa conducido por Jorge Rial.

Lilia Lemoine Lilia Lemoine fue cuestionada por Rocío Bonacci.

Por otro lado, reiteró que no se encontraba al tanto de la reunión con Astiz, a pesar de que formó parte del encuentro en el penal de Ezeiza: "Queremos seguir adelante pero para enmendar esto que pasó hay que subsanar el desastre que se armó y parte de eso es decir la verdad. Son 13 diputados que participaban de estas chats, o sea casi un tercio del bloque. La combi ingresó sin ningún problema".

En tal sentido, marcó la organización del cónclave. "Cuando participé de la fatídica visita a la cual me enteré minutos antes de entrar que nos estaba esperando Astiz, vi irregularidades y tanta calma de algunos de mis colegas que dije 'esto está planeado' y simplemente es el final de algo que se charló con anterioridad. Me imaginé que algo había. Nadie me dijo que Astiz y Raúl Guglielminetti nos estaba esperando", enfatizó.

Rocío Bonacci, sobre la reunión de diputados de La Libertad Avanza a genocidas: "Beltrán Benedit se jactó de organizar la visita"

En tanto, marcó que el diputado libertario Beltrán Benedit organizó el encuentro con represores y no expuso los motivos: "Benedit se jactó de organizar la visita y no dio explicaciones al respecto. Gracias a Arrieta nos enteramos de los grupos de WhatsApp. La visita, hoy en día, está en segundo plano porque fue el resultado de algo que se cocinó durante meses a través de grupos de WhatsApp y reuniones con Ravasi".

"Nadie me revisó en el ingreso. Lo lamento mucho por mis colegas del bloque que me apuntaron con el dedo como un cabo suelto que no pudieron callar pero me parece injusto que con todas las cosas más urgente que hay en el país y con cosas que no están bien, que estemos perdiendo el tiempo con estas personas desagradables", aseveró.

También, apuntó contra la reacción de otros diputados libertarios contra Lourdes Arrieta, quien fue amenazada con ser expulsada del bloque: "La acusan de ser kirchnerista y es falso. Es una cacería de brujas. A ella le dieron las herramientas para que encabece La Libertad Avanza en Mendoza y ante la postura de repudiar una actividad que sus compañeros organizaron, la primera reacción es expulsarla o correrla del partido y eso me parece injusto. Se están equivocando".