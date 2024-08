El duro mensaje de Victoria Villarruel contra Fabiola Yañez tras la denuncia a Alberto Fernández: "No significa nada"

La vicepresidenta habló tras las revelaciones de la ex primera dama y expresó: "Perdonen por no sentir lastima por sus 21 viajes de placer en flota presidencial, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían".

La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió en duros términos sobre la ex primera dama, Fabiola Yañez , luego de que revelara detalles sobre su denuncia por violencia física y hostigamiento contra el expresidente Alberto Fernández . "Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante" , subrayó.

"La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían" , escribió la funcionaria este domingo en su cuenta de X (ex-Twitter).

"Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante", agregó.

"Perdonen por no sentir lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio. Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1822639338779300020&partner=&hide_thread=false La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían.

Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 11, 2024

Tras la denuncia contra Alberto Fernández, Fabiola Yañez ampliará su declaración

Tras la denuncia al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama, Fabiola Yáñez ampliará su declaración por zoom en los próximos días.

Lo haría entre el lunes o el martes, luego de que Yañez diera su primera palabra públicamente ante un medio de comunicación ante el fiscal federal Ramiro González. Además, se espera que la actriz se presente como querellante. La abogada que designó Yañez en la causa, Mariana Gallego, todavía no fue formalmente presentada en el expediente.

Tras ello, la fiscalía y el juez Julián Ercolini deberá definir sobre un planteo de incompetencia que hizo Alberto Fernández para que la denuncia pase a San Isidro, ya que el exmandatario pidió a través de una carta, dirigida hacia el juez Julián Ercolini, que la causa por violencia de género sea retirada de los tribunales de Comodoro Py, según detalló la periodista Vanesa Petrillo en C5N.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso y ya se realizó un primer allanamiento en el departamento del exJefe de Estado. Según aseguró la abogada defensora de Fernández al medio Infobae, Silvina Carreira, el caso debe tramitarse en el fuero federal debido a la condición de expresidente del acusado.

Alberto Fernández: “Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad?”

El expresidente Alberto Fernández negó haber golpeado a su expareja y madre de uno de sus hijos, Fabiola Yáñez, quien lo denunció por violencia de género, aseguró que "no hay un solo testimonio" que respalde la acusación y cuestionó: "Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad?".

Fernández respondió por primera vez a la denuncia durante una entrevista con Horacio Verbitsky que fue publicada a modo de adelanto este domingo por El Cohete a la Luna. En ese intercambio, aseguró que los hematomas que sufrió la exprimera dama no se deben a golpes, sino a "un tratamiento estético contra las arrugas".

El exmandatario alegó que es "víctima de una operación del Grupo Clarín, aprovechando la fragilidad de una persona con graves problemas psíquicos" y aseguró que tiene pruebas para demostrarlo. También argumentó que Yáñez "le pegaba" durante las discusiones por su estado de salud y que él "la tomaba de los brazos" para defenderse.

Entre las pruebas que dijo conservar, mencionó chats con la madre de Yáñez donde "compartirían la preocupación por el alcoholismo de ella". "Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?", cuestionó.