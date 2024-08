Fabiola Yañez reveló cómo se filtró el video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

"Él (Fernández) comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco", su hijo de un año y medio, explicó. Contó que "un día volviendo de Chapadmalal" se lo dio "para que el nene estuviera tranquilo".

"Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: 'Fabiola, ¿qué es esto?', y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos", relató Yañez.

Fabiola Yañez Yañez aseguró que las infidelidades del expresidente "ya eran anecdóticas".

También señaló que en ese momento no reaccionó porque "creo que a esa altura ya estaba, no sé, como adormecida, porque esto ocurría todo el tiempo. Ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones", sostuvo.

Según indicó, en los videos y fotos aparecían algunas mujeres que ella no conocía "personalmente", pero sí "públicamente", aunque no quiso revelar sus nombres. "Yo no sé exactamente cómo llegaron ni a dónde llegaron. Mi teléfono obviamente debe estar intervenido de alguna manera. Creo que esa es la razón por la cual comienzan a aparecer todas estas cosas también", analizó.

La exprimera dama aseguró que los engaños "ya eran anecdóticos", pero "el tema es que lo ve mi hijo". "Mi mamá se lo sacó enseguida, pero cómo es esa desprolijidad de darle un teléfono a un niño donde tenés conectadas tus cuentas y tus cosas. Esto no se trata de mí, se trata de cuidar a Francisco", remarcó.

En ese sentido, Yañez contó que durante su relación "recibía cosas todos los días, las mismas mujeres me las mandaban", pero Fernández "decía que era una broma". "Cuando le mostré y fui a decirle: '¿Qué es esto que está en el teléfono del nene?', me dijo: 'Ay, no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada, bromea con todo el mundo'. Claramente no era una broma. Encima me subestimaba. Igualmente, no hice nada", concluyó.

Luis Petri pidió prisión preventiva para Alberto Fernández ante "posibilidad de fuga" y "peligro de entorpecimiento"

El ministro de Defensa, Luis Petri, se refirió a la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y pidió prisión preventiva ante "posibilidad de fuga" y "peligro de entorpecimiento". "No estuvo a la altura de la circunstancia y presuntamente cometió delitos, así que debería dar cuentas ante la Justicia", sostuvo.

El titular de la cartera de Defensa afirmó en diálogo con Radio Rivadavia que "se debería dictar la prisión preventiva, después debe cursar el proceso debido, pero como en tantos otros casos en el país, ante la mínima circunstancia se dicta prisión preventiva".

Para Petri, existe "posibilidad de fuga", como así también "el peligro de entorpecimiento de esclarecimiento de la causa". "La fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, fiestas en la Rosada que ahora nos enteramos. No estuvo a la altura de la circunstancia y presuntamente cometió delitos, así que debería dar cuentas ante la Justicia", remarcó.