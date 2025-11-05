6 de noviembre de 2025 Inicio
El director de JP Morgan, fascinado con la gestión de Javier Milei: "Tiene la fuerza de la naturaleza"

"Si Milei pudiera seguir implementando sus políticas durante el resto del mandato, y tal vez durante un segundo, Argentina podría cambiar", dijo Jamie Dimon, el líder de una de las mayores empresas financieras del mundo.

Por
Hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan

"Hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas", dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan.

Reuters

El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, destacó que el presidente Javier Milei está realizando un buen trabajo en la administración argentina del país y aseguró que con su presidencia "Argentina podría cambiar".

Milei cantando en el Movistar Arena.
Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

"Si Milei pudiera seguir implementando sus políticas durante el resto del mandato, y tal vez durante un segundo, Argentina podría cambiar", sostuvo Dimon, en una entrevista concedida a la agencia de noticias internacional Reuters, horas después de haberse reunido en Buenos Aires con el mandatario argentino. Luego del encuentro, el director ejecutivo de JP Morgan llenó de elogios al presidente y lo calificó como alguien con la "fuerza de la naturaleza".

Dimon opinó que por la política económica implementada por La Libertad Avanza, podrían llegar nuevos dólares al país. "Hay alrededor de 100.000 millones de dólares de capital extranjero que bien podrían regresar a Argentina. Hay grandes empresas que quieren invertir allí ahora", sostuvo Dimon y opinó que no cree que Argentina vuelva a necesitar aumentar su deuda externa. En caso que así sea, JP Morgan estará dispuesto.

"Hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas", dijo Dimon.

Por otra parte, el director ejecutivo de JP Morgan se refirió sobre la injerencia del Tesoro norteamericano en la economía local. "El presidente -por el estadounidense Donald Trump- ha dejado claro que cree en la independencia de la Reserva Federal. También ha dejado claro que va a expresar su opinión libremente", aseguró Dimon.

