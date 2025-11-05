5 de noviembre de 2025 Inicio
Javier Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

El mandatario citó una publicación de un usuario de la red social X con un efusivo "VAAAAAAAAMOOOOOO", que luego eliminó.La icónica banda australiana de hard rock se presentará en Buenos Aires el 23 de marzo de 2026.

Milei cantando en el Movistar Arena.

Milei cantando en el Movistar Arena.

El presidente Javier Milei fue víctima de una fake news en las redes sociales, al compartir y celebrar una información viralizada que aseguraba que la icónica banda australiana de hard rock AC/DC lo había invitado a cantar con ellos en el escenario del estadio de River Plate durante su próxima visita a Buenos Aires, el 23 de marzo de 2026.

La noticia falsa, que circuló ampliamente con una captura de pantalla que imitaba el formato de Clarín, apareció justo después del anuncio oficial de que la banda británico-australiana regresará a Argentina después de 16 años como parte de su "Power Up Tour".

El mandatario, conocido por su afinidad con el rock y por musicalizar sus actos con el tema "Thunderstruck" de AC/DC, citó una publicación de un usuario en la red social X (anteriormente Twitter) que había compartido la captura. Su respuesta fue un efusivo "VAAAAAAAAMOOOOOO", manifestando su entusiasmo ante la presunta oportunidad de compartir escenario con la banda en el Monumental.

Milei fake AC-DC

Aunque la publicación fue eliminada posteriormente de la cuenta oficial del Presidente, el festejo ya había quedado registrado y fue replicado por numerosos seguidores. Varios usuarios de X manifestaron su apoyo y entusiasmo ante la posibilidad, con comentarios que indicaban que comprarían entradas no solo por la banda, sino por ver al "Javo" interpretar sus temas favoritos.

