El detrás de escena de la furia de Javier Milei que terminó con la salida de Flavia Royon y Osvaldo Giordano

A través de la cuenta de la Oficina del Presidente de la República en la red social X, el Gobierno anunció que "la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado".

"Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo", añade el comunicado.

Lo cierto es que el titular de la ANSES y la secretaria de Minería no fueron desplazados del Gobierno por falta de compromiso, sino en represalia a sus supuestos jefes políticos.

Osvaldo Giordano y Flavia Royón, afuera

Con Giordano y Royon, ya son tres los funcionarios que fueron despedidos del gobierno de Milei. El primero de todos fue el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien supuestamente había filtrado información sensible de una reunión de ministros en Casa Rosada, en la que el Presidente habría anunciado que iba a dejar "sin un peso" a las provincias.

Giordano es un hombre que viene del schiarettismo. Antes de ganarle la pulseada a Carolina Píparo para ser nombrado al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social, era ministro de Finanzas de de Córdoba.

Su esposa, la diputada cordobesa e integrante del PJ de esa provincia Alejandra Torres, fue una de las legisladoras que no acompañó varios artículos de la Ley Ómnibus en la votación en particular. Y Martín Llaryora, uno de los gobernadores apuntados por Milei.

Royon Giordano

Desde Israel, el Presidente le dio "me gusta" a un tweet que pedía "echar inmediatamente por traidor" al titular de la ANSES, lo que motivó la réplica de la diputada. "Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser 'mujer de' no podemos tener opinión y criterio propio...", publicó Torres en la red social X.

Royon era secretaria de Energía en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, cuando el área fue absorbida por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

La permanencia de la ingeniera industrial en el gobierno de La Libertad Avanza respondió a un supuesto acuerdo del oficialismo con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, otro de los que quedaron apuntados luego de que se cayera la Ley Ómnibus, por no haber aportado los votos necesarios.

El macrismo prepara su desembarco en el gobierno de Milei

Lo anticipó el dirigente social Juan Grabois el miércoles en C5N, en una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, en la que aseguró que a Milei "le van a secuestrar el gobierno".

Embed - JUAN GRABOIS: ¨MILEI es un FORRO del SISTEMA¨

El jueves, en una entrevista con La Nación+, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció "un nuevo rediseño político, una coalición entre el PRO y LLA".

Este viernes, el diario Clarín publicó una nota en la que asegura que "Milei dio luz verde para avanzar en un acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich".

"Quiero que muestren dignidad y los que se saben manchados se vayan solos. Si se quedan esperando, a mi regreso los rajo", habría dicho Milei a su entorno en Roma. Pero el Presidente no esperó.

En la mira de Milei también estarían el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, ambos ex funcionarios del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.