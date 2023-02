El ambiguo mensaje de Macri sobre la precandidatura presidencial de Rodríguez Larreta

"Esto aplica a la oportunidad de una candidatura, a la competencia deportiva, a la lucha de los productos por liderar el mercado, a la competencia por la innovación, o al esfuerzo silencioso de un estudiante para tener las mejores notas y ganar una beca", agregó.

En esa línea, Macri se refirió a las internas que atravesará su espacio en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en agosto: "Los dirigentes del PRO se presentan ahora dispuestos a competir de forma transparente, para que sean los votantes quienes decidan quién será su representante".

Por último, cerró: "Como fundador del espacio, me siento orgulloso de esta energía. Confiemos en la competencia y en los ciudadanos".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpBIOBnJPGn%2F%3Fnext%3D%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADeiZBIZC4WxPadQUESSjxFj3ogf5IGltDMQ1lRrSXKxAqabhLLVjZA1mZBifPfKkdkmGvde9vsyZCuKPaNdfweyPXfrqoIHP7vpbw5Sr4OTENLtlPW0VakomUdsRGQmlz38Ons7pIctW0QRwMAo5QdLfw255LQZDZD View this post on Instagram A post shared by Mauricio Macri (@mauriciomacri)

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta tras anunciar su precandidatura

Horacio Rodríguez Larreta confirmó su precandidatura presidencial a través de un video que publicó este jueves en sus redes sociales. En el mensaje, el jefe de Gobierno porteño ratificó que se presentará a las PASO y llamó a "terminar con el odio". "O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina", sostuvo.

Larreta grabó su mensaje en Cabo Vírgenes, Santa Cruz, en el kilómetro cero de la Ruta 40 que une esa provincia con Jujuy. "Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos", aseguró.

"Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina", sentenció el precandidato de Juntos por el Cambio.

"A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que 'se llega'. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático", agregó.

"No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita", concluyó Larreta.