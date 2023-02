El mensaje de Larreta, tras lanzar su precandidatura: "O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina"

Larreta grabó su mensaje en Cabo Vírgenes, Santa Cruz, en el kilómetro cero de la Ruta 40 que une esa provincia con Jujuy. "Hace tiempo ya que empecé a recorrer todo el país. Y en cada lugar que voy recojo lo mismo: ya cruzamos un límite. No queremos más seguir siendo lo que somos", aseguró.

"Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores. O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina", sentenció el precandidato de Juntos por el Cambio.

"A mí muchos me preguntan si yo sueño con llegar a ser presidente. Sería un honor, por supuesto. Pero no es un lugar al que 'se llega'. La presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación, que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático", agregó.

"No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita", concluyó Larreta.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1628771672093511683 Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre. pic.twitter.com/QhXovKEQ16 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

El jefe de Gobierno porteño lanzó su candidatura este miércoles a las 20.23, cuando publicó en sus redes una foto del kilómetro cero de la Ruta 40. La imagen sintetiza la propuesta de Rodríguez Larreta de "un camino que sume a todos los argentinos, un camino sin divisiones, de unión y diálogo en un país federal e integrado".

El apoyo de Elisa Carrió a la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta: "Es hora de animarnos"

La conductora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respaldó el lanzamiento de la precandidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta por el espacio de Juntos por el Cambio.

"Es hora de animarnos a transformar el país para siempre con un Contrato Moral, como fundamento de la paz, la justicia y la prosperidad de una nueva Argentina", enfatizó la ex diputada en redes sociales e instó a tener "un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina".