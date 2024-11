El abogado de Cristina Kirchner vinculó las amenazas de Milei con el intento de asesinato contra la expresidenta

En el marco del juicio que juzga a los autores del atentado Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, el abogado sostuvo que la violencia política que generó las condiciones para el intento de asesinato contra la dos veces presidenta no solo no han cesado sino que ahora son promovidos por Milei.

"Él ha manifestado en estos días "me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro". Luego, para emparejar las cosas, sostuvo que era una metáfora. El Presidente es el que está a cargo de la seguridad de todos los habitantes de la nación. De él depende el ministerio de Seguridad, la policía federal y el organismo de custodia que tiene nuestra cliente. Una afirmación de este tipo excede cualquier ámbito de metáfora", expresó Ubeira ante el Tribunal Oral Federal 6.

El abogado adelantó que presentarán acciones legales contra el mandatario al asegurar que declaraciones como las del domingo desencadenaron el fallido ataque contra su defendida .

"Es un hecho de violencia que se desencadenó como consecuencia de una serie de acciones políticas que se desarrollaron en el ámbito público. Ahora el que las encabeza es el Presidente, por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer saber es que la vida de mi cliente, la de sus allegados y la de los militantes, están sujetos a esta violencia que se genera del máximo responsable de la primera magistratura de este país", completó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Laretaguardia/status/1849129968367751257&partner=&hide_thread=false Por pedido de @CFKArgentina su querella expresó ante el tribunal que juzga a quienes intentaron asesinarla su preocupación por la "metáfora" mortuoria de @JMilei pic.twitter.com/bcC015QVNL — La Retaguardia (@Laretaguardia) October 23, 2024

Piden una pericia psiquiátrica para Brenda Uliarte

La defensa de Brenda Uliarte pidió este martes que se le haga una pericia psiquiátrica para determinar si está en condiciones de ser juzgada. Por su parte, el TOF 6 aceptó ampliar la acusación por el intento de homicidio de la ex presidenta y sumar el agravante de presunta "violencia de género en la modalidad de violencia política".

Al inicio de la audiencia, se leyó la decisión del TOF6 que aceptó un planteo de la fiscal Gabriela Baigún para incorporar esa figura a la acusación en base a nueva prueba generada en el debate oral y luego el abogado de Uliarte, Alejandro Cipolla, solicitó determinar si la joven puede seguir siendo juzgada.

Cipolla aludió a lo ocurrido el miércoles de la semana pasada, cuando Uliarte se abalanzó sobre el abogado defensor de Gabriel Carrizo, Gastón Marano, para gritarle y agredirlo al entender mal un comentario del letrado ante el Tribunal que, en realidad, había buscado beneficiarla.

Para su abogado, la ex novia de Fernando Sabag Montiel, "no llega a comprender qué es lo que se está juzgando acá", como lo ocurrido con el letrado Marano como así tampoco "preguntas sencillas, como su fecha de cumpleaños o si sabe dónde vivía. No sabe responder".

Por eso pidió al Tribunal la evaluación psiquiátrica por parte del Cuerpo Médico Forense para determinar "si tiene la capacidad de ser juzgada". La presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, informó a Cipolla que se analizará la petición.

Minutos antes el Tribunal había advertido a Uliarte que sería expulsada de la sala de audiencias en caso de volver a repetirse una escena como la de la semana pasada y exhortó al Servicio Penitenciario Federal a reforzar los controles en el recinto de los tribunales federales de Retiro.

En cuanto a la ampliación de la acusación, la decisión se tomó por mayoría con los votos de los jueces Namer e Ignacio Fornari y la disidencia del juez Adrián Grunberg, según la resolución dada a conocer al inicio de la audiencia.