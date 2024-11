Eduardo Duhalde le respondió a Javier Milei: "No puede vivir sin pelearse"

El Presidente había acusado al histórico referente del peronismo de haber impulsado un golpe de Estado junto a Ricardo Alfonsín contra Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. "Yo en mis 50 años de vida política no me peleo con nadie", expresó.

El ex presidente Eduardo Duhalde le respondió a Javier Milei , luego de que este lo acusara de impulsar junto a Raúl Alfonsín un golpe de Estado contra Fernando de la Rúa en diciembre del 2001. "No puede vivir sin pelearse" , resumió el histórico referente del peronismo.

"Estamos acostumbrados a que el Presidente se enoje y se pelee permanentemente. El Presidente es así. La impresión que tengo es que no puede estar sin pelear", dijo Duhalde en declaraciones a radio AM750.

"Estos días fue el caso mío, antes fue con otros. Tiene problemas con todo el mundo porque no puede vivir sin pelearse. Yo en mis 50 años de vida política no me peleo con nadie", agregó el exintendente de Lomas de Zamora (1983-1987) y exgobernador bonaerense (1991-1999).

Duhalde advirtió que tiene "una idea totalmente inversa" a la de Milei, y advirtió que "son peleas que no sirven para nada, totalmente inconducentes", ya que "las cosas empiezan así y no se sabe cómo terminan".

"La violencia verbal, ojalá no pase, puede terminar en otro tipo de violencia, que es lo que tenemos que evitar. Es un momento en el que la sociedad está muy caída, muy triste. Reitero: no sirve para nada, para nada", concluyó Duhalde.

Las elecciones internas en el Partido Justicialista

Duhalde, quien fue protagonista de la histórica interna Menem-Cafiero en 1988, le bajó el precio a las elecciones que se celebrarán el 17 de noviembre en el Partido Justicialista, con una única lista encabezada por Cristina Kirchner.

"No tiene importancia al desaparecer los locales partidarios. Antes había unidades básicas por todos lados, era todo social y ahora desapareció todo", señaló.