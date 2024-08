Dura embestida de Lilia Lemoine contra Victoria Villarruel tras el escándalo por la visita a los represores: "¿Por qué carajo no saltó?"

"Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?" , reclamó Lemoine en un programa de radio.

"Fue su leit motiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso", sostuvo la diputada libertaria, en referencia a la agenda de Villarruel, quien no todavía se pronunció sobre la polémica visita.

Lemoine continuó con su embestida contra la titular del Senado al señalar que la libertad de los genocidas presos "no es el leit motiv de los libertarios".

"Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle", enumeró la diputada en una entrevista a Radio Zónica.

"Un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz, y qué dice Victoria al respecto... ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse", advirtió Lemoine en el mismo programa, en el que también se despachó contra la diputada Marcela Pagano.