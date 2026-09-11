11 de septiembre de 2026 Inicio
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Franco Mastantuono hizo historia en Italia: triplete récord y primer triunfo de Fiorentina en la Serie A

El argentino de 19 años se sacó la mufa en Italia y convirtió sus primeros goles en la Serie A con un hat-trick histórico, para dar vuelta el partido y sellar la victoria por 4-2 frente al Venezia.

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Franco Mastantuono se sacó la mufa y grita su gol con el italiano Cher Ndour.

Franco Mastantuono se sacó la mufa y grita su gol con el italiano Cher Ndour.

Franco Mastantuono vivió una jornada consagratoria en la Serie A al liderar la victoria de la Fiorentina por 4-2 frente al Venezia, por la fecha 4, en el Estadio Pierluigi Penzo. El volante ofensivo argentino de 19 años brilló con el primer triplete de de su carrera profesional, permitiendo que el conjunto de Florencia consiga su primer triunfo en el torneo y convirtiéndose en el extranjero más joven en lograr un hat-trick en el fútbol italiano.

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El encuentro había comenzado cuesta arriba para la visita, que caía 1-0 desde los 22 minutos tras un gol del nigeriano Akor Adams. Sin embargo, el zurdo ex-River igualó la historia a los 28 minutos con un potente remate desde fuera del área. Enseguida, Mastantuono aprovechó una desatención defensiva provocada por un resbalón en el fondo local para enganchar en el área y decretar el 2-1 transitorio.

En el complemento, la ventaja de la Viola se estiró con otro tanto argentino gracias a una corrida de Mateo Pellegrino que nació detrás de la mitad de cancha. A los 83 minutos, Mastantuono selló su triplete al capitalizar una asistencia por arriba de Nicolò Fagioli y definir tras un rebote en el arquero Filip Stankovic. Cerca del final, Antoine Hainaut marcó el descuento que decretó el 4-2 definitivo.

Franco Mastantuono es el extranjero más joven en lograr un hat-trick en la Serie A.

Franco Mastantuono es el extranjero más joven en lograr un hat-trick en la Serie A.

El resultado significó un respiro para el club de Florencia, que venía inmerso en una fuerte crisis tras haber iniciado el campeonato con tres derrotas consecutivas. Este flojo desempeño había provocado la salida del técnico Fabio Grosso y la llegada de Paolo Vanoli, quien comenzó su ciclo al frente del equipo sumando tres puntos clave para abandonar los últimos puestos de la tabla.

Para el futbolista nacido en Azul, la actuación significó un desahogo clave tras haber atravesado algunas dificultades en su proceso de adaptación al fútbol italiano. De paso, el argentino, a los 19 años y 28 días, se convirtió es el futbolista más joven de la Fiorentina en lograr tres goles en un partido en la Serie A (superando a Claudio Desolati).

Tras el partido con Venezia, el ex-River fue condecorado con el MVP del encuentro.

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Mirá el resumen del triunfazo de Fiorentina ante Venezia de la mano de Mastantuono

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